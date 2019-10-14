Ну что, отрицательный результат - тоже результат. Расскажу, чем закончилась история с львовским тендерам на одеяла для деток, где нас отклонили.

Я бы и не скандалил, настолько это типичная история, но тут снесли уж очень нагло - победителя выбрали с ценой в 2 раза дороже, а нас снесли потому что заказчик захотел, чтобы плотность нашей 100% х/б бязи была на уровне брезента (а не в соответствии с ГОСТ). А т.к. убрали и всех остальных участников, а оставили одного с самой высокой ценой, стало интересно, кто это. Поскольку силовые органы у нас только плодятся и разветвляются, но при этом традиционно прессуют законопослушных, а защищают бизнес-решал, то пришлось самому потратить пол часа на их историю.

После чего выложил пост, что в Львовской области всеми тендерами рулит примелькавшаяся всем ОПГ. И с ссылкой на открытые источники я в том посту выложил факты:

- про две связанные компании уже несколько лет работают "в спарке" и совместно участвуют в сотнях тендеров. За это очевидное грубейшее нарушение их через год штрафует АМКУ с запретом на участие в публичных закупках, но они реинкарнируются с другими названиями и продолжают, чтобы через год снова попасть под санкции АМКУ, снова ликвидироваться и продолжить под новой вывеской;

- схема стандартная - дают самую высокую цену, а затем по формальным причинам сносят других участников;

- про то, что только в 2017 г. они сработали с госбюджетом на 74 млн. грн., в 2018 г. на 78 млн.грн., а за первые пол года в 2019 уже получили 387 контрактов на 72 млн.грн.;

- про реального бенефицира этих компаний и про то, что ее супруг работает в Львовской ОДА, а сын прокурор. И много еще разных интересных фактов - наши одеяла из брезента отдыхают!

Наглость этих жуликов зацепила своим цинизмом многих и волна публикаций докатилась и до львовских СМИ. Понятно, что эта "региональная ОПГ" в области давно засвечена и о ней уже много и без толку писали без малейшего результата в итоге. Но тут еще прореагировал лично мэр Андрей Садовый и перезвонил мне, лично пообещав разобраться. О чем уже утром были и телесюжеты и инфа на сайте мэрии.

Со мной потом связывались его замы и уверили, что за 5 дней проведут расследование. Хотя прошло уже 20, но официальной информации нет. И только пару дней назад меня набрала начальник управления финконтроля и проинформировала, что из всего мною озвученного ей была дана команда проанализировать только конкретную "одеяльную закупку" и что она не видит нарушений в том, что если за завышенные требования по плотности снесли нас, но не отклонили победителя! И это мелкое техническое нарушение районного тендерного комитета - так ей объяснил заказчик..!)) В общем все, как обычно - на тормозах...

Вывод один. Обещанная системная борьба с коррупцией даже не начата и всем все пофиг, даже когда попалились на горячем. Захочет на месте начальник разобраться с накосячившими закупщиками - накажет или уволит, но проще дать утихнуть скандалу и потихоньку все похерить.

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