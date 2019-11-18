"Бомжі "ДНР": ватажок терористів розкрив правду про паспорти Росії на Донбасі

Ватажок одного з підрозділів терористів "ДНР" Сергій Завдовєєв поскаржився на те, що колаборанти з російськими паспортами не мають в РФ абсолютно ніяких прав.

Скріншот із його несподіваними зізнаннями опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Ну, ось, ми стали росіянами. Але місця в Росії для нас немає. Ні роботи, ні прописки, ні житла, ні соціального забезпечення – бомжі "ДНР". Я впевнений, що ми можемо стати по-справжньому громадянами Російської Федерації тільки тоді, коли Донецька область стане частиною Росії", – наївно припустив військовий злочинець.

Зізнання терориста "ДНР" Facebook Анатолія Штефана

Зі свого боку захисник України нагадав терористу, що така сама доля чекає кожного, хто став посіпакою окупантів на українських територіях. Адже країна-агресор просто використала їх у своїх цілях.

"У Роіссі місця для нас немає, ні роботи, ні прописки, ні житла, ні соцзабезпечення – ми звичайні бомжі. Так прокоментував отримання паспортів "дирляндії" і Роіссі один із командирів підрозділів російсько-окупаційних військ Сергій Завдовєєв. Як завжди. Батьківщина кине тебе, синку! Притому завжди!" – зазначив Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше терорист "ДНР" Микола Коваленко, який отримав травми, вбиваючи українців на Донбасі, попросив матеріальної допомоги у росіян.

А експрацівника правоохоронних органів України Ігоря Паца, який був учасником антимайдану і підтримував терористів "Л/ДНР", депортували з Росії.

Ще один терорист "ДНР", який отримав контузію, воюючи проти України на Донбасі, поскаржився на байдуже ставлення "керівництва" незаконних угруповань і необхідність лікуватися за власний рахунок.

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