"Бойовики х*р клали!" Волонтер розгромив відведення військ ЗСУ на Донбасі

Волонтер Олександр Карпюк (Серж Марко) розгромив аргументи ЗСУ щодо відведення військ біля контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська".

"Я тут прочитав, чим намагаються виправдати ситуацію по Станиці Луганській офіційні джерела. І мені дуже шкода, що їм доводиться опускатися для брехні і маніпуляцій, щоб виправдати свої дії. Це дуже погано. Отже аргументів, які можна було б викласти залізобетонно, у них немає", — написав він на своїй сторінці у Facebook.

На знак спростування волонтер нагадав, що розведення планувалися ще у 2016 році, а зараз просто довели справу до кінця.

"Але воно не відбулося, тому що бойовики х*р клали на домовленості з розведення. Тобто як зазвичай, ви йдете, а ми самі собі господарі, не вам вказувати, що нам робити. Тоді у Станиці були мітинги мирного населення які просили наших військових не йти. І наші військові не пішли. Особливо після того, як під час процесу розведення була спроба прориву ДРГ, а потім ОБСЄ виявили, що терористи копають нові позиції для контролю ще кількох секторів вогнем, зміцнюючи позиції бетоном, явно не для того, щоб відійти. І відведення зупинилося", — пояснив він.

Відведення сил у Станиці Луганській скрін відео

Відведення сил у Станиці Луганській скрін відео

На думку Карпюка, зараз, судячи з усього, ЗСУ відійшли, не отримавши жодних гарантій і жодного контролю над відведенням "того боку" не відбувалося.

"Все це робиться, щоб відновити міст. Міст можна було відновити і без відведення. Це взагалі не має ніякого значення", — уточнив він.

Волонтер додав, що у сторін були суперечності щодо розміру і вантажопідйомності відновлюваного мосту: росіяни хотіли, щоб міст був достатніх розмірів для перевезення бронетехніки, а українська сторона наполягала на розмірах достатніх для переїзду цивільного автомобіля, 2,6 метра у ширину і вантажопідйомністю до 5 тонн.

Новини Відведення сил ЗСУ під Луганськом показали на відео

"То про який міст ви там домовилися, миротворці, чого мовчимо? Щось не можу знайти відповіді у вашому беканні виправдувальному. Чи це росіяни будуть міст відновлювати? Тоді я вже можу сказати його параметри. Навіщо його тільки підривати треба було, з такими перспективами це було зайвим", — запитує він.

Карпюк також назвав брехнею те, що у Станиці Луганській не було сім днів тиші.

"Станиця Луганська — це одне з найтихіших місць на карті. Вже дуже давно. Але щоб почати місиво, бойовикам взагалі раз плюнути. Армія колаборантів там стоїть на висоті перед мостом, біля пам'ятника князя Ігоря, позиція, з якої місто і позиції ЗСУ можна обстрілювати навіть з автомата, не кажучи вже про те, що там наведено і багато дечого міцнішого. І цю висоту вони не здадуть. Можу посперечатися. Вони її і в 2016-му не збиралися здавати", — підсумував він.

Пост волонтера викликав великий інтерес у користувачів, на момент публікації він набрав 1,5 тисячі лайків і понад 500 репостів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня біля контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" відбувся перший етап відведення українських підрозділів. В ООС пояснили, що процес не послаблює оборонні можливості ЗСУ на ділянці.

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