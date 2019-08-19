Бої за Іловайськ: стало відомо, як вдарять по Росії розсекречені докази

Отриману інформацію про участь Росії у боях під Іловайськом використовуватимуть під час розгляду позову в Європейському суді з прав людини.

Про це пише газета The Guardian, зазначаючи, що всі дані, яка зібрала британська група Forensic Architecture, є у відкритому доступі.

"Докази будуть використані в рамках позову, який належить розглянути в ЄСПЛ. Ці дані є на онлайн-платформі у відкритому доступі", – йдеться в публікації.

Зазначається, що в ролі позивачів виступлять українці, які взяли участь у бойових діях як добровольці й після потрапили в полон. У позовних заявах бійці розповіли, що в полоні їх катували і примушували до праці.

Позивачі також мають намір в Україні подати до суду проти військового командування, яке вони вважають відповідальним за планування операцій під Іловайськом.

Бої за Іловайськ Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, група британських розслідувачів Forensic Architecture знайшла нові докази участі російської армії в боях на Донбасі. Дослідники проаналізували дані з супутників, де була зафіксована колона військової техніки з РФ, яка перебувала на території України, зокрема, в боях за Іловайськ у серпні 2014 року.

Також терористи "ДНР" бурхливо відреагували на появу доказів про участь регулярної армії Росії у боях за Іловайськ і поспішили відбрехатися.

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