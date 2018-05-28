Боєць ЗСУ потрапив у полон терористів "ДНР": з'явилося відео допиту

Український військовослужбовець, який зник у зоні проведення ООС на Донбасі 24 травня, перебуває в полоні терористів "ДНР".

Про це повідомляється у Facebook на сторінці 30-ї окремої Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади, у якій служив боєць ЗСУ.

"З відкритих джерел інформації стало відомо про місце перебування військовослужбовця нашої частини, який зник 24 травня. Найголовніше - що він живий, але згідно з попередньо отриманою інформацією, знаходиться у ворожому полоні", - написано в повідомленні.

28 травня терористи "ДНР" опублікували відео допиту з українським військовим. Повідомляється, що він був затриманий у Докучаєвську на лінії розмежування

"З відео допиту військовослужбовця ЗСУ можна зробити висновок, що людина піддалася важкому психологічному впливу, знаходиться в стресовому стані, говорить плутано, має виснажений вигляд - ймовірно, через тривалу відсутність сну або фізичних тортур. Той факт, що військовий стверджує про абсолютну відсутність російських військ на території України, вказує на те, що з 19-річним хлопцем попрацювали представники російських спецслужб", - йдеться в повідомленні бригади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі пропав морпіх ЗСУ. У штабі ООС зробили суперечливу заяву про його пошуки.