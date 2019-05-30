BMW влетів під фуру: під Києвом трапилася страшна ДТП. Фото з місця аварії

У четвер, 30 травня, на трасі Київ-Чоп трапилася масштабна ДТП за участі автомобіля BMW і фури.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що авто на величезній швидкості влетіло під припарковану вантажівку біля села Копилов Київської області.

Facebook Київ Оперативний

Facebook Київ Оперативний

Facebook Київ Оперативний

Інформації про жертв ДТП немає, проте користувачі в коментарях припустили, що водій не міг вижити в такій аварії. Як відзначили очевидці, гальмівного шляху у BMW не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Житомирській області сталася велика аварія за участю автоцистерни. В результаті рух по трасі було частково блоковано.

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