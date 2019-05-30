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/Розслідування

BMW влетів під фуру: під Києвом трапилася страшна ДТП. Фото з місця аварії

1.8тЧитати матеріал російською

У четвер, 30 травня, на трасі Київ-Чоп трапилася масштабна ДТП за участі автомобіля BMW і фури.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що авто на величезній швидкості влетіло під припарковану вантажівку біля села Копилов Київської області.

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BMW влетів під фуру: під Києвом трапилася страшна ДТП. Фото з місця аварії

Facebook Київ Оперативний

BMW влетів під фуру: під Києвом трапилася страшна ДТП. Фото з місця аварії

Facebook Київ Оперативний

BMW влетів під фуру: під Києвом трапилася страшна ДТП. Фото з місця аварії

Facebook Київ Оперативний

Інформації про жертв ДТП немає, проте користувачі в коментарях припустили, що водій не міг вижити в такій аварії. Як відзначили очевидці, гальмівного шляху у BMW не було.

BMW влетів під фуру: під Києвом трапилася страшна ДТП. Фото з місця аварії
BMW влетів під фуру: під Києвом трапилася страшна ДТП. Фото з місця аварії
BMW влетів під фуру: під Києвом трапилася страшна ДТП. Фото з місця аварії
BMW влетів під фуру: під Києвом трапилася страшна ДТП. Фото з місця аварії
BMW влетів під фуру: під Києвом трапилася страшна ДТП. Фото з місця аварії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Житомирській області сталася велика аварія за участю автоцистерни. В результаті рух по трасі було частково блоковано.

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Місце
Україна
Тег
ДТП
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