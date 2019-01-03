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Більше, ніж за часів СРСР: розсекречено кількість військ Росії в Криму

1.1тЧитати матеріал російською

Росія розмістила на території анексованого Криму контингент військ, який перевищує концентрацію військових на півострові за часів СРСР.

Таку заяву в інтерв'ю агентству "Укрінформ" зробив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, уточнивши, що РФ порушила угоди.

"Нині увесь півострів перетворився на величезну воєнну базу. Мені здається, російських військових сил там зараз навіть більше, ніж за радянських часів. Йдеться і про новітні ракетні комплекси, і про все інше", – пояснив Єльченко.

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ЗРС "С-300"

ЗРС "С-300"

Прес-служба Міноборони Росії

За його словами, кількість військової техніки в Криму перевищує всі допустимі ліміти і узгоджені обмеження російської військової присутності в регіоні.

"Кількість військової техніки у Криму і довкола нині перевищує всі допустимі ліміти, у тому числі угоди, які обмежують військову присутність Росії на південному фланзі", – додав дипломат.

Морська піхота

Морська піхота

Прес-служба Міноборони Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
анексія КримуРосійська воєнна загроза
Особа
Володимир Єльченко
Місце
Україна
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Бандервские рагули жидко дрищут себе в шаровары.
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