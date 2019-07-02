Більше 30 мертвих: ЗСУ завдали нищівного удару терористам на Донбасі

Протягом червня 2019 воїни Операції Об'єднаних сил на Донбасі завдали окупантам значних втрат. Зокрема, були ліквідовані близько 34 окупантів і близько 62 бойовиків отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Небойові втрати склали 7 окупантів (порушення заходів безпеки, смерть у результаті хвороби, суїцид). Такі цифри на своїй сторінці в Facebook озвучив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Ігноруючи Мінські домовленості в червні російсько-окупаційні війська кожен день провокували підрозділи ОС вогнем із різних видів зброї і калібрів, диверсійними групами і вогнем снайперів", – підкреслив він.

Новини Терористи пішли на криваві провокації на Донбасі та зазнали втрат

Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

При цьому наголошується, що цифри можуть відрізнятися в більшу сторону у зв'язку з постійним приховуванням лідерами бойовиків і російськими військовими втрат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 1 липня збройні формування Російської Федерації 25 раз порушили режим припинення вогню, у результаті чого загинули двоє українських військових, двоє – поранені. У відповідь Збройні сили України ліквідували трьох окупантів, ще п'ятеро отримали поранення.

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