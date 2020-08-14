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Білорусь передала Росії вагнерівців, що воювали на Донбасі

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Розслідування
23,3 т.
Білорусь передала Росії вагнерівців, що воювали на Донбасі

Білорусь передала Росії затриманих членів приватної військової компанії "Вагнер", в тому числі і тих, які воювали на Донбасі. Всі вони вже перебувають на території країни.

Як повідомляється на сайті російської Генеральної прокуратури, йдеться про 32 громадян РФ. Ще один залишився в Білорусі, оскільки він має білоруське громадянство.

"Передача вказаних осіб здійснена в суворій відповідності з нормами міжнародного права і національного законодавства Російської Федерації і Республіки Білорусь, в тісній взаємодії органів прокуратури наших країн. Компетентні органи Російської Федерації продовжать розбиратися з ситуацією, що склалася навколо цих громадян", – заявили в Генпрокуратурі.

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  2. Розслідування