Били з усіх гармат: терористи посилили обстріли позицій ЗСУ на Донбасі

За минулу добу, 26 вересня, терористи на Донбасі 23 рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один боєць ЗСУ отримав поранення.
Бойовики застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це йдеться у зведенні пресцентру штабу ООС.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 16 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
чотири рази поблизу Красногорівки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
двічі неподалік від Новогнатівки – з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї;
двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
двічі біля Мар’їнки – з автоматичного гранатомета і снайперської зброї;
двічі неподалік від Пищевика – з ручного протитанкового гранатомета й стрілецької зброї;
двічі поблизу Новотроїцького та раз неподалік від Павлополя – зі стрілецької зброї;
біля Миколаївки – з озброєння БМП, автоматичного гранатомета й стрілецької зброї.
Війна на Донбасі
У районі відповідальності ОТГ "Північ" противник провів сім обстрілів позицій Об'єднаних сил:
тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
тричі неподалік від Луганського – з міномета калібру 120 мм, а також із озброєння БМП і гранатометів різних систем;
поблизу Майського – з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. Вони знову попалися на масованих мінометних обстрілах мирних селищ.
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