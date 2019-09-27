Били з усіх гармат: терористи посилили обстріли позицій ЗСУ на Донбасі

За минулу добу, 26 вересня, терористи на Донбасі 23 рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один боєць ЗСУ отримав поранення.

Бойовики застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це йдеться у зведенні пресцентру штабу ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 16 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази поблизу Красногорівки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

двічі неподалік від Новогнатівки – з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї;

двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі біля Мар’їнки – з автоматичного гранатомета і снайперської зброї;

двічі неподалік від Пищевика – з ручного протитанкового гранатомета й стрілецької зброї;

двічі поблизу Новотроїцького та раз неподалік від Павлополя – зі стрілецької зброї;

біля Миколаївки – з озброєння БМП, автоматичного гранатомета й стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

У районі відповідальності ОТГ "Північ" противник провів сім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

тричі неподалік від Луганського – з міномета калібру 120 мм, а також із озброєння БМП і гранатометів різних систем;

поблизу Майського – з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. Вони знову попалися на масованих мінометних обстрілах мирних селищ.

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