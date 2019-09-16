Били з мінометів: на Донбасі розгорнулися жорстокі бої

З початку доби на Донбасі зафіксували порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, передає пресслужба ООС у Facebook. Обстріли були у Новолуганському та Трав’яному.

"15 вересня окупаційні війська здійснили обстріли в районах населених пунктів Новолуганське, Трав’яне застосувавши заборонені Мінськими домовленостями 82-мм міномети (6 мін). Незаконні збройні формування вели обстріл в районі населеного пункту Новолуганське застосувавши 82-мм міномети (4 міни)", – сказано у повідомленні.

Війна на Донбасі 24tv.ua

В ООС наголосили, що зазначені факти вкотре свідчать про небажання противника дотримуватися режиму припинення вогню.

Як писав OBOZREVATEL, в ніч з 14-го на 15-е вересня на Донбасі понад півтори години тривав бій в районі Авдіївки.

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