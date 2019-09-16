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16 вересня • оновлено в 17:25
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/ Розслідування

Били з мінометів: на Донбасі розгорнулися жорстокі бої

1.1т Читати матеріал російською

З початку доби на Донбасі зафіксували порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, передає пресслужба ООС у Facebook. Обстріли були у Новолуганському та Трав’яному.

"15 вересня окупаційні війська здійснили обстріли в районах населених пунктів Новолуганське, Трав’яне застосувавши заборонені Мінськими домовленостями 82-мм міномети (6 мін). Незаконні збройні формування вели обстріл в районі населеного пункту Новолуганське застосувавши 82-мм міномети (4 міни)", – сказано у повідомленні.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

24tv.ua

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В ООС наголосили, що зазначені факти вкотре свідчать про небажання противника дотримуватися режиму припинення вогню.

Як писав OBOZREVATEL, в ніч з 14-го на 15-е вересня на Донбасі понад півтори години тривав бій в районі Авдіївки.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
війна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
С начала месяца 21 смердячий херой и 47-300 подранков.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Били били и набили ,у ВСУшных алкашей два подранка и один Азовец смердячий.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сегодня подох очередной херой из АЗова в тренажёрном зале,
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