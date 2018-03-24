Били до клінічної смерті: засуджений в Росії український пенсіонер розповів про страшні тортури

Засуджений в Росії українець Олексій Сизонович, котрого звинуватили в тероризмі, піддавався жорстоким тортурам після затримання. Він потребує обстеження.

Про це Радіо Свобода розповіла консул України у російському Новосибірську Діана Іванова.

Вона змогла зустрітися із засудженим вперше за півтора року з часу його затримання.

За її словами, Сизонович скаржиться на сильний головний біль.

"Виникає питання, звідки він (біль. - Ред.) взявся ... Як Олексій Іванович мені розповів, у той час, коли він перебував у Ростові-на-Дону, його сильно били. Били так, що двічі він був у стані клінічної смерті. Він сказав, що до нього застосовувалися тортури, у тому числі і електричним струмом", - розповіла Іванова.

Також вона повідомила, що у нього збільшилося ущільнення в районі шиї. Воно було і раніше, але не заважало. Загострення почалося після затримання.

Консул має намір звернутися до уповноваженого з прав людини по Іркутській області, щоб отримати дозвіл на обстеження Сізоновіча.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії в Ростові 31 липня 2017 року засудив українця до 12 років позбавлення волі і штрафу. Суд визнав Сизоновича винним у підготовці терактів в Ростовській області, незаконному перетині кордону і незаконному володінні вибухівкою.

За версією слідства, він приїхав у місто Каменськ-Шахтинський у Ростовській області, де робив знімки залізниці, нібито плануючи напад.

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