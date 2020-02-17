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17 лютого • оновлено в 13:14
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Бійця Нацгвардії звинуватили в зґвалтуванні 17-річної дівчини: поліція розкрила подробиці

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У поліції Закарпаття підтверджують випадок із згвалтуванням в Ужгороді 17-річної дівчини.

Як повідомила OBOZREVATEL спікерка ГУНП у Закарпатській області Ганна Дан, підозрюваний затриманий і на сьогоднішній день перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

Вона зазначила, що 17 лютого слідчі будуть звертатися до суду про обрання чоловікові запобіжного заходу.

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"Слідчі принципово наполягатимуть на тому, щоб підозрюваному обрали запобіжний захід без внесення застави", – зазначила начальниця пресслужби.

Підозрюваного затримали (ілюстрація)

Підозрюваного затримали (ілюстрація)

mir.24

При цьому спікерка поліції не повідомила, чи є підозрюваний бійцем Національної гвардії України.

"Ми не маємо права розголошувати особисті дані", – відзначила Ганна Дан.

Злочин стався в Ужгороді

Злочин стався в Ужгороді

Google. Maps

У поліції додали, що злочин стався в Ужгороді 14 лютого. Підозрюваного затримали в той же день. Про злочин в поліцію по 102 повідомив батько дівчини.

Адвокат "Закарпатського центру правової допомоги" Роман Келемен повідомив OBOZREVATEL обставини події.

"Військовий згвалтував дівчину на квартирі чи то гуртожитку, де вони з нею розпивали спиртні напої. Він скористався безпорадністью неповнолітньої", - повідомив він.

За даними адвоката, підозрюваного звільнили з Нацгвардії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові у власному будинку 45-річний чоловік зґвалтував 14-річного хлопчика.

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Автор
Антон Степанов
Теми
Ексклюзив Кримінал
Місце
Україна Ужгород
Теги
Національна гвардія кримінал зґвалтування
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Комментарии на сайте не модерированы
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
поцреоты они такие...
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