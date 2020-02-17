Бійця Нацгвардії звинуватили в зґвалтуванні 17-річної дівчини: поліція розкрила подробиці

У поліції Закарпаття підтверджують випадок із згвалтуванням в Ужгороді 17-річної дівчини.

Як повідомила OBOZREVATEL спікерка ГУНП у Закарпатській області Ганна Дан, підозрюваний затриманий і на сьогоднішній день перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

Вона зазначила, що 17 лютого слідчі будуть звертатися до суду про обрання чоловікові запобіжного заходу.

"Слідчі принципово наполягатимуть на тому, щоб підозрюваному обрали запобіжний захід без внесення застави", – зазначила начальниця пресслужби.

Підозрюваного затримали (ілюстрація) mir.24

При цьому спікерка поліції не повідомила, чи є підозрюваний бійцем Національної гвардії України.

"Ми не маємо права розголошувати особисті дані", – відзначила Ганна Дан.

Злочин стався в Ужгороді Google. Maps

У поліції додали, що злочин стався в Ужгороді 14 лютого. Підозрюваного затримали в той же день. Про злочин в поліцію по 102 повідомив батько дівчини.

Адвокат "Закарпатського центру правової допомоги" Роман Келемен повідомив OBOZREVATEL обставини події.

"Військовий згвалтував дівчину на квартирі чи то гуртожитку, де вони з нею розпивали спиртні напої. Він скористався безпорадністью неповнолітньої", - повідомив він.

За даними адвоката, підозрюваного звільнили з Нацгвардії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові у власному будинку 45-річний чоловік зґвалтував 14-річного хлопчика.

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