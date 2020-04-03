Український підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ вперше увійшло до складу Сил реагування НАТО.

Про це в Facebook повідомляє фонд "Повернись живим", опублікувавши відео з бійцями.

"Це перший український підрозділ, яке увійшло до Сил реагування НАТО. І ці хлопці насправді круті!" – йдеться в повідомленні.

Військові ЗСУ

Входження до складу Сил реагування відкриває безліч можливостей для співпраці з країнами НАТО.

"Інструктори НАТО ставляться до нас, як до рівних партнерів, тому що ми зробили те, що поки не змогла зробити самостійно жодна країна – ми зупинили агресора", – повідомив один з українських спецназівців.

Сили реагування НАТО (NATO Response Force) – це мобільні з'єднання і підрозділи сухопутних, повітряних і військово-морських сил і сил спеціального призначення. Військові перебувають в постійній бойовій готовності, і готові розміститися в будь-який бойовий точці на планеті.

Нагадаємо, що в НАТО повідомили, що ЗСУ запросили допомогу через коронавируса.

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