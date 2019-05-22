Бійці ЗСУ потрапили в полон "ДНР": з'ясувалися подробиці захоплення

Вісім військових Збройних сил України, які 22 травня потрапили в полон до терористів "ДНР" поблизу Новотроїцького, не виконували жодних бойових завдань.

Припускається, що військові їхали з навігатором і помилилися дорогою, намагаючись скоротити шлях. Про це йдеться в сюжеті ТСН. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, відзначається, що українці виконували тилову операцію, яка не мала відношення до бойових дій, а отже терористи дезінформували про нібито затримання диверсантів.

Бійці ЗСУ потрапили в полон "ДНР" Без Табу

Також з'явилася інформація про те, що нібито українські прикордонники стріляли по вантажівці, а також про те, що серед восьми військових є офіцер.

Маршрут прямування вантажівки з українцями ТСН

Як відмітила в Facebook українська журналістка Ольга Решетилова, на тому ж місці, де затримали українців, у 2015 році зловили снайпера "ДНР", який досі перебуває в СІЗО Бахмута.

"За гіркою іронією долі наші військовослужбовці, які сьогодні потрапили в полон, помилилися з поворотом на тому ж місці, де чотири роки тому помилково на наш блокпост виїхав громадянин РФ Ігор Кімаковський і, навіть не підозрюючи, що перед ним уже українські прикордонники, пред'явив їм довідку снайпера "ДНР", – поділилася вона.

"Я дуже сподіваюся, що питання з поверненням додому українських військових вирішиться швидше", – додала Решетилова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в лікарні Дніпра врятували важко пораненого на Донбасі бійця ЗСУ. Хлопцеві зробили складну операцію з видалення осколків із голови.

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