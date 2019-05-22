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/Розслідування

Бійці ЗСУ потрапили в полон "ДНР": з'ясувалися подробиці захоплення

22.1тЧитати матеріал російською

Вісім військових Збройних сил України, які 22 травня потрапили в полон до терористів "ДНР" поблизу Новотроїцького, не виконували жодних бойових завдань.

Припускається, що військові їхали з навігатором і помилилися дорогою, намагаючись скоротити шлях. Про це йдеться в сюжеті ТСН. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, відзначається, що українці виконували тилову операцію, яка не мала відношення до бойових дій, а отже терористи дезінформували про нібито затримання диверсантів.

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Бійці ЗСУ потрапили в полон "ДНР"

Бійці ЗСУ потрапили в полон "ДНР"

Без Табу

Також з'явилася інформація про те, що нібито українські прикордонники стріляли по вантажівці, а також про те, що серед восьми військових є офіцер.

Маршрут прямування вантажівки з українцями

Маршрут прямування вантажівки з українцями

ТСН

Як відмітила в Facebook українська журналістка Ольга Решетилова, на тому ж місці, де затримали українців, у 2015 році зловили снайпера "ДНР", який досі перебуває в СІЗО Бахмута.

"За гіркою іронією долі наші військовослужбовці, які сьогодні потрапили в полон, помилилися з поворотом на тому ж місці, де чотири роки тому помилково на наш блокпост виїхав громадянин РФ Ігор Кімаковський і, навіть не підозрюючи, що перед ним уже українські прикордонники, пред'явив їм довідку снайпера "ДНР", – поділилася вона.

"Я дуже сподіваюся, що питання з поверненням додому українських військових вирішиться швидше", – додала Решетилова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в лікарні Дніпра врятували важко пораненого на Донбасі бійця ЗСУ. Хлопцеві зробили складну операцію з видалення осколків із голови.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасутерористи "ДНР"ООСЗСУ
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CARGO 100
CARGO 100
Ошиблись с поворотом? Навигатор надо в кабине возить, а не в кузове на лавке ...
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Livesey David
Livesey David
Если за водкой ехали, то не там свернули, а если за паспортами, то там.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Livesey David, Да они и ехали с намерением в плен сдаться, наверное. Ну как можно в составе подразделения совершить "поворот не туда"? Ведь там наверняка был либо офицер, либо сержант, либо прапорщик. Их просто ОБЯЗАНЫ были учить читать карты, а не навигаторы. Может, конечно, карты были не на русском... Ну тогда понимаю)))
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Golan Sim
Golan Sim
Наша мадам решетилова могла бы сказать честно, что данное диверсионно-разведывательное отделение в свете последних политических событий НЕ ЗАХОТЕЛО стать жертвой служебных амбиций своих начальников, и чтобы не проливать зря свою кровь решили спокойно сдаться республиканцам, сославшись на "ошибочные данные" навигатора. Смысл данного поступка очевиден: 1. им сохраняется жизнь, 2. они не предатели, а пленные, 3. они прекращают участие в карательных акциях, облегчая тем самым личную моральную ответственность.
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