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Бійці ОС провели блискучу спецоперацію на Донбасі: відеофакт

1.3тЧитати матеріал російською

На Луганщіе військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил провели вдалу спецоперацію. Українським розвідникам вдалося знищити укріплення, з яких бойовики регулярно здійснювали обстріли з важкого озброєння.

Зокрема, операції передувала кількатижнева підготовка — розвідка збирала по крихтах інформацію, а потім тренувалася на полігоні, повідомляє "5 канал".

"Ми там нарахували до 12 осіб в одному місці. Вони вишикувалися, почали озброюватися. У нас навіть була думка, що вони, можливо, до чогось готуються. Але негайно пролунав наказ. Операція почалася, вона тривала недовго. Напевно, хвилин 40", — згадує командир групи К2.

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Бійці ОС провели блискучу спецоперацію на Донбасі: відеофакт

Скріншот із відео

У результаті ворог зазнав відчутних втрат.

"Ми особисто бачили і у нас є відеодокази — це шість" 200-х "і чотири" 300-х ". Далі було вже складно порахувати, тому що... Не те що був сильний бій, але ми робили свою роботу", — сказав він.

Після операції група ретельно аналізує всі деталі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України відбили напад диверсійно-розвідувальної групи ворога на Маріупольському напрямку, де йде війна за незалежність України.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
Україна
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Putin Serjio
Putin Serjio
У нас есть доказательства, но мы их никому не покажем
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40 tetigistus
40 tetigistus
Завтра ждём самолёт с инвалидами и трагический очерк об очередном "смурфике" или "ведьме"
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...самим не смешно?????Когда очередной борт в Киев с безногими???Пора вопить о сборах денег на апельсины...
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