Бійці ОС провели блискучу спецоперацію на Донбасі: відеофакт

На Луганщіе військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил провели вдалу спецоперацію. Українським розвідникам вдалося знищити укріплення, з яких бойовики регулярно здійснювали обстріли з важкого озброєння.

Зокрема, операції передувала кількатижнева підготовка — розвідка збирала по крихтах інформацію, а потім тренувалася на полігоні, повідомляє "5 канал".

"Ми там нарахували до 12 осіб в одному місці. Вони вишикувалися, почали озброюватися. У нас навіть була думка, що вони, можливо, до чогось готуються. Але негайно пролунав наказ. Операція почалася, вона тривала недовго. Напевно, хвилин 40", — згадує командир групи К2.

Скріншот із відео

У результаті ворог зазнав відчутних втрат.

"Ми особисто бачили і у нас є відеодокази — це шість" 200-х "і чотири" 300-х ". Далі було вже складно порахувати, тому що... Не те що був сильний бій, але ми робили свою роботу", — сказав він.

Після операції група ретельно аналізує всі деталі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України відбили напад диверсійно-розвідувальної групи ворога на Маріупольському напрямку, де йде війна за незалежність України.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал