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13 листопада • оновлено в 07:27
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/ Розслідування

Бійці ОС провели блискучу операцію під носом у терористів "ДНР": відео

5.7т
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Українські військові на самій околиці тимчасово окупованого Донецька скористалися туманом і в сутінках провели блискучу операцію.

Як передає ТСН, бійці дуже довго виношували план морально-психологічного удару. У підсумку, за 250 метрів до позицій ворога з'явився український прапор, який знаходиться під вогневим захистом військових. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами військових, вони все прораховували до дрібниць. "Це було перебіжками! Там, йдеш десь метрів 10-15 – ліг! Подивився по колу, потім встав, побіг далі. Це зайняло у нас приблизно 23-25 хвилин", – розповів захисник з позивним "Кіборг".

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Бійці ОС провели блискучу операцію під носом у терористів "ДНР": відео

Скріншот з відео

За словами військових, сильно допоміг туман і неймовірне бажання деморалізувати окупантів. "Тут уже залишався кілометр до міста! І дике бажання вже пройти цей кілометр, останній", – кажуть бійці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українських військовослужбовців, які підірвалися у вівторок, 12 листопада, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, були госпіталізовані з важкими травмами.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Донецьк
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Мда... Какая страна, такие и операции... Нация д*билов.
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3
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Очередной зачетный высcep на Красной площади, не снимая шаровар???
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2
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Потом визжат что на минах подорвались...
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2
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