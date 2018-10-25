Бійці ОС дали відсіч на Донбасі: троє окупантів ліквідовані

За минулу добу, 24 жовтня, російські окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки було знищено трьох окупантів, повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що ворог двічі застосував озброєння, заборонене мінськими домовленостями: міни 120-го калібру впали на території села Водяне на Маріупольському напрямку.

Крім того, російсько-окупаційні війська із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї здійснювали обстріли позицій Об'єднаних сил у районі населених пунктів Вільний, Катеринівка, Новолуганське, Кам'янка, Піски, Мар'їнка, Тарамчук, Павлопіль, Гнутове і Водяне.

Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали захисники Павлопіля і Гнутове, а по позиціях у районі селища Піски ворог стріляв із гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Тричі за минулу добу тривали бойові дії навколо хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку. Окупанти відкривали прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, підрозділи Об'єднаних сил адекватно і гідно відповідали.

Також противник тричі обстріляв наші позиції у районах Авдіївки, Красногорівки і Гнутове. Важке озброєння не застосовувалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 жовтня на Донбасі героїчно загинув захисник України. Бійця ЗСУ родом із Закарпаття, етнічного угорця Олександра Ура вбив снайпер у районі проведення ООС біля Волновахи Донецької області.