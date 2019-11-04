Бійці ООС провели танкові навчання під носом у терористів: потужне відео

На одному з військових полігонів у районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) відбулися заняття танкових підрозділів.

Відповідне відео опублікував пресцентр штабу ООС на сторінці у Facebook (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Підтримка бойової готовності вимагає постійного тренування", – заявив в.о. заступника командира підрозділу Роман Шеремет, зазначивши, що вони, згідно з мінським домовленостям, не виконують бойових дій.

Командир танкового підрозділу Сергій Стрихар додав, що в рамках навчань було здійснено висунення на вказаний рубіж із метою завдання поразки противнику. "Загалом, особовий склад із поставленим завданням впорався", – підкреслив він.

Танкові навчання Скриншот відео

Танкові навчання Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада терористи "Л/ДНР" вдарили по українських воїнах, внаслідок чого був поранений один боєць ОС.

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