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4 листопада • оновлено в 11:01
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/ Розслідування

Бійці ООС провели танкові навчання під носом у терористів: потужне відео

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На одному з військових полігонів у районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) відбулися заняття танкових підрозділів.

Відповідне відео опублікував пресцентр штабу ООС на сторінці у Facebook (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Підтримка бойової готовності вимагає постійного тренування", – заявив в.о. заступника командира підрозділу Роман Шеремет, зазначивши, що вони, згідно з мінським домовленостям, не виконують бойових дій.

Командир танкового підрозділу Сергій Стрихар додав, що в рамках навчань було здійснено висунення на вказаний рубіж із метою завдання поразки противнику. "Загалом, особовий склад із поставленим завданням впорався", – підкреслив він.

Танкові навчання

Танкові навчання

Скриншот відео

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Танкові навчання

Танкові навчання

Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада терористи "Л/ДНР" вдарили по українських воїнах, внаслідок чого був поранений один боєць ОС.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ООС
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлы, вы больны.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Танковые мучения
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Судя по видео цели и задачи учений было прокатится с ветерком и сжечь остатки топлива.
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