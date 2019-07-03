"Бійці дзвонять і плачуть": терористи оголосили цинічне полювання на українських медиків

За останні кілька днів терористи на Донбасі двічі обстріляли машини з українськими військовими медиками.

Бойовики чудово бачать червоні хрести на автомобілях і розуміють, по кому вони стріляють. На думку військових, таким чином Росія тисне на Україну. Що відбувається — докладніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Була мамою для бійців

Вранці 1 липня в районі Водяного терористи з ПТКР влучили у медичний Hummer, від машини залишився тільки остов. На місці загинув старший матрос Сергій Майборода, а військовий медик Ірина Шевченко померла у госпіталі.

Вже у вівторок, 2 липня, ворожі снайпери обстріляли ще одну машину медиків на дорозі Мар'їнка-Красногорівка, двоє поранені. Військові кажуть, що бойовики, звісно, нападали на медиків, але не настільки часто і цинічно, як останніми днями.

Про загиблу Ірину Шевченко кажуть, що вона була не просто медиком 36-ї бригади, а й справжньою мамою для всіх. Це була її сім'я.

Ірина Шевченко

"Я пам'ятаю, що з Іриною ми познайомилися навесні 2014 року. Коли захопили Крим і ми думали, що скоро вони прийдуть і до Херсона. Іра тоді працювала на ринку, торгувала рибою. Жили вони з молодшою сестрою, більше нікого в неї не було. Жили бідно, у старій хаті-мазанці в селі Молодіжне", — згадує у розмові з нами волонтер і подруга загиблої Наталія Бреус.

Тоді на кордоні з Херсонською областю з'явилися перші військові, 79-а бригада. Як розповідає Наталя, військових привезли у поле, вони вирили собі канаву, так і жили, у них не було навіть їжі. Спочатку їх підгодовували жителі сусідніх сіл, а коли дізналися херсонці, то туди повезли цілі каравани допомоги.

"Пам'ятаю, ми вночі знаходили в селі техніку, брали, рили хлопцям ями для будівництва землянок, потім вранці техніку повертали. Ліс брали, коли люди дізнавалися що для військових, то і так віддавали. А Іра чудово готувала, у неї були золоті руки. І ось ввечері вона поверталася з базару і пекла всю ніч пироги для хлопців, а вранці їх привозила", — каже Наталя.

Ірина — у центрі

Потім Іра пішла вчитися надавати першу медичну допомогу, також навчала цього інших. Але вона весь час рвалася на фронт. Тому підписала контракт і у лютому 2015 року вже опинилася у 36-й бригаді.

"Вона в цій бригаді весь час була, не міняла її. Солдати йшли, а Іра там лишалася. Її всі звали по батькові. Приходить солдат і скаржиться, що голова болить. Ну Іра, як звикла на базарі, спочатку міцним слівцем: "Ах ти... без шапки ходив, я тебе бачила!". А потім каже: "Ну сідай, я тебе нагодую". Ось така вона і була. І всі її любили. Зараз бійці, мужики дзвонять і плачуть, вони не знають як їм без Іри бути", — з болем каже Наталія Бреус.

Зараз усі збирають гроші на похорон Ірини. Також волонтери хочуть допомогти відремонтувати хату, де жила Ірина. "Це була її мрія, вона збирала гроші на ремонт. А нещодавно у них ще згоріли телевізор і холодильник через блискавку. Так що все треба купити", — каже Наталя.

Ірина Шевченко Скрін відео

Бойовики бачать червоні хрести

"Пам'ятаю, що в районі Донецька бойовики якось влучили у швидку допомогу. Причому коли я розмовляв із госпітальєрами, вони розповідали, що терористи буквально ганялися за швидкою, поки не знищили її, там були загиблі", — розповів OBOZREVATEL військовий експерт Олег Жданов .

Сергій Майборода та Ірина Шевченко

Всі військові наголошують, що бойовики чудово бачать червоні хрести на автомобілях і розуміють, куди вони стріляють.

"Насправді стрілянина по пораненим — це порушення Женевської конвенції, і за це передбачена відповідальність", — наголосив у розмові з нами ексзаступник глави Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Все, що залишилося від автомобіля медиків

Олег Жданов вважає, що таке цинічне поводження проросійських терористів останнім часом пов'язане з тиском на Україну.

"Це демонстрація того, що їм однаково. Вони готові стріляти по кому завгодно, діяти за беззаконням. Насправді ми зараз повинні бити в усі дзвони про те, що вбивають поранених, полюють на військових медиків. А у нас тиша. Ми ведемо якісь таємні переговори незрозуміло з ким", — каже Жданов.

Обстріляна снайперами швидка

Військовий експерт вважає, що насправді жодних компромісів із боку Росії не буде.

"Нова команда сподівається, що шляхом домовленостей, поступок можна зупинити війну і виконати свою головну передвиборчу обіцянку. Тому реанімують план 2016 року, автор цього плану Кучма їде до Мінська. Але Путін не розуміє цього. Це єдина людина, яка керує на непідконтрольній території. Якщо у нового президента є домовленість із самим Путіним, ну що ж, тоді може це і спрацює. Але перед цим вони вбиватимуть наших військових медиків, а ми будемо пропонувати їм компроміси. І тоді нібито Росія піде на наші мирні пропозиції і зупинить стрілянину", — стверджує Жданов.

Ірина Шевченко

Ігор Романенко також вважає, що трагедії з медиками — це тиск Росії на Україну. І надалі обстріли будуть лише посилюватися. А РФ чекатиме, що ми запропонуємо їм натомість.

Однак, на думку Жданова, команда президента помиляється, сподіваючись, що так вони просто зупинять війну.

"У кожної війни є своя мета. У Путіна мета — підпорядкувати собі Україну, ввести федералізацію, дати особливий статус цим окупованим регіонам із правом накладати вето на будь-які рішення — хоч внутрішні, хоч зовнішні. Це мрія Путіна. І грати він буде до нескінченності. Тому домовлятися з ним неможливо, це помилка", — пояснив Жданов.

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