Бійня під Золотим стала прощанням Суркова – Данілов

Російські терористи на Донбасі підконтрольні різним групам впливу, які часто грають одна проти одної. Отже, бій під Золотим міг стати помстою за звільнення одного з ватажків таких груп – Владислава Суркова.

Таку думку озвучив у інтерв'ю LIGA.net секретар Національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

"Золоте – це окремий кейс. У Росії триває внутрішня боротьба різних груп впливу: не всі там хочуть, щоб Мінські угоди й "нормандський формат" виконувалися. У Золотому ми бачили одну з цих груп. Якщо ви звернули увагу, того ж дня з'явився указ Путіна про звільнення декого з його помічників, пана Суркова", – зауважив він.

Бій у Золотому

Журналіст зі свого боку уточнив у Данілова, чи можна вважати різке загострення на фронті "прощанням" Суркова, в якого забрали посаду "куратора" війни на сході України.

"Я не вірю у випадковість деяких речей. Навіть більше, того дня відбувалося засідання Радбезу ООН, яке було скликано Росією. І для них була не дуже приємна річ, коли вони порушили всі домовленості й вигляд там мали не дуже впевнений", – відповів секретар РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram