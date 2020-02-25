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25 лютого • оновлено в 11:49
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/ Розслідування

Бійня під Золотим стала прощанням Суркова – Данілов

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Російські терористи на Донбасі підконтрольні різним групам впливу, які часто грають одна проти одної. Отже, бій під Золотим міг стати помстою за звільнення одного з ватажків таких груп – Владислава Суркова.

Таку думку озвучив у інтерв'ю LIGA.net секретар Національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

"Золоте – це окремий кейс. У Росії триває внутрішня боротьба різних груп впливу: не всі там хочуть, щоб Мінські угоди й "нормандський формат" виконувалися. У Золотому ми бачили одну з цих груп. Якщо ви звернули увагу, того ж дня з'явився указ Путіна про звільнення декого з його помічників, пана Суркова", – зауважив він.

Бій у Золотому

Бій у Золотому

Журналіст зі свого боку уточнив у Данілова, чи можна вважати різке загострення на фронті "прощанням" Суркова, в якого забрали посаду "куратора" війни на сході України.

"Я не вірю у випадковість деяких речей. Навіть більше, того дня відбувалося засідання Радбезу ООН, яке було скликано Росією. І для них була не дуже приємна річ, коли вони порушили всі домовленості й вигляд там мали не дуже впевнений", – відповів секретар РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Бій під Золотим
Особи
Олекcій Данілов Владислав Сурков
Місце
Україна
Тег
РНБО
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фил филька
фил филька
"которое было созвано Россией.... когда они нарушили все договоренности" если у упоротых напрочь отсутствует логика то это не значит что у остальных ее нет)
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