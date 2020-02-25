Бійня під Золотим стала прощанням Суркова – Данілов

Російські терористи на Донбасі підконтрольні різним групам впливу, які часто грають одна проти одної. Отже, бій під Золотим міг стати помстою за звільнення одного з ватажків таких груп – Владислава Суркова.
Таку думку озвучив у інтерв'ю LIGA.net секретар Національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.
"Золоте – це окремий кейс. У Росії триває внутрішня боротьба різних груп впливу: не всі там хочуть, щоб Мінські угоди й "нормандський формат" виконувалися. У Золотому ми бачили одну з цих груп. Якщо ви звернули увагу, того ж дня з'явився указ Путіна про звільнення декого з його помічників, пана Суркова", – зауважив він.
Бій у Золотому
Журналіст зі свого боку уточнив у Данілова, чи можна вважати різке загострення на фронті "прощанням" Суркова, в якого забрали посаду "куратора" війни на сході України.
"Я не вірю у випадковість деяких речей. Навіть більше, того дня відбувалося засідання Радбезу ООН, яке було скликано Росією. І для них була не дуже приємна річ, коли вони порушили всі домовленості й вигляд там мали не дуже впевнений", – відповів секретар РНБО.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
вранці 18 лютого озброєні формування РФ пішли в атаку під Золотим на Донбасі.
Криваві бої почалися відразу на декількох ділянках: Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.
У ЗСУ повідомили про одного загиблого й чотирьох поранених бійців. Втрати терористів за підсумками бою склали чотири особи убитими й шість пораненими.
Того ж дня президент РФ Володимир Путін підписав указ про звільнення Суркова з посади свого помічника, яку той обіймав з 20 вересня 2013 року.
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