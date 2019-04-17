Бійня на посту під Одесою: названа можлива причина

Збройний напад на інспекторів "Укртрансбезпеки" біля села Дачне Одеської області може бути пов'язаний із конфліктом двох чиновників зазначеної організації. Вони не можуть поділити контроль над зважуванням і забезпеченням квитками фур.

Зокрема, сторонами конфлікту є начальник "Укртрансбезпеки" Сергій Талала і його заступник Наталія Жерноклєєва, пише "Думська" з посиланням на джерела в прокуратурі.

"Начальник і заступник не можуть домовитися між собою. На стороні Талалая виступають активісти з організації Резвушкіна і активісти Ходіяка, на стороні Жерноклєєвої — активісти Голодка, а також київська громадська організація "Український Транспортний Союз". Перевагу в сутичці цього разу здобули одеські активісти", — розповів інформатор.

Ситуацію з нападом також прокоментували в місцевій поліції. Правоохоронці запевнили, що затримали двох людей, ймовірно, причетних до правопорушення. Їх передали слідчим для подальшого встановлення обставин справи.

Бійня під Одесою Facebook Олесі Голодюк

Також постраждалого в сутичці чоловіка з вогнепальним пораненням патрульні на службовому автомобілі доставили в лікарню.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Також у поліції відреагували на чутки про те, що в момент нападу на місці була патрульна поліція і нібито бездіяла.

"На деяких інформаційних ресурсах з'явилася інформація про бездіяльність патрульних під час вказаної події. За цим фактом Департаментом патрульної поліції ініційоване службове розслідування. Діям поліцейських, які несуть службу на КП "Дачне", буде дана правова оцінка. Просимо громадян не робити передчасних висновків і не поширювати неперевірену інформацію. Триває слідство", — написали на сторінці Патрульної поліції Одеської області у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео збройного нападу на вантажному пункті контролю ваги авто на Київській трасі в селі Дачне Одеської області. На записах зафіксовані декілька нападників і їхні автомобілі.

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