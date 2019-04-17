|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Бійня на посту під Одесою: названа можлива причина

2.5тЧитати матеріал російською

Збройний напад на інспекторів "Укртрансбезпеки" біля села Дачне Одеської області може бути пов'язаний із конфліктом двох чиновників зазначеної організації. Вони не можуть поділити контроль над зважуванням і забезпеченням квитками фур.

Зокрема, сторонами конфлікту є начальник "Укртрансбезпеки" Сергій Талала і його заступник Наталія Жерноклєєва, пише "Думська" з посиланням на джерела в прокуратурі.

"Начальник і заступник не можуть домовитися між собою. На стороні Талалая виступають активісти з організації Резвушкіна і активісти Ходіяка, на стороні Жерноклєєвої — активісти Голодка, а також київська громадська організація "Український Транспортний Союз". Перевагу в сутичці цього разу здобули одеські активісти", — розповів інформатор.

Ситуацію з нападом також прокоментували в місцевій поліції. Правоохоронці запевнили, що затримали двох людей, ймовірно, причетних до правопорушення. Їх передали слідчим для подальшого встановлення обставин справи.

Бійня під Одесою

Бійня під Одесою

Facebook Олесі Голодюк

Новини
Забрав сумку з грошима: у Києві трапився розбійний напад

Також постраждалого в сутичці чоловіка з вогнепальним пораненням патрульні на службовому автомобілі доставили в лікарню.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Також у поліції відреагували на чутки про те, що в момент нападу на місці була патрульна поліція і нібито бездіяла.

"На деяких інформаційних ресурсах з'явилася інформація про бездіяльність патрульних під час вказаної події. За цим фактом Департаментом патрульної поліції ініційоване службове розслідування. Діям поліцейських, які несуть службу на КП "Дачне", буде дана правова оцінка. Просимо громадян не робити передчасних висновків і не поширювати неперевірену інформацію. Триває слідство", — написали на сторінці Патрульної поліції Одеської області у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео збройного нападу на вантажному пункті контролю ваги авто на Київській трасі в селі Дачне Одеської області. На записах зафіксовані декілька нападників і їхні автомобілі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаОдеса
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
12
3
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Хулиганство?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Выборы еще не прошли, но передел сфер влияния уже начался в ожидании прихода к власти слабака трусливого и алчного.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки