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Без оптимізму: генерал повідомив, коли чекати введення миротворців на Донбас

1.9тЧитати матеріал російською

В цьому році миротворці ООН не з'являться на Донбасі. Можлива тільки технічна оцінка ситуації на сході країни.

Таку думку висловив ветеран зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант Василь Богдан, передає "Апостроф".

"У цьому році я не сподіваюся на вирішення питання введення миротворців на Донбас, з огляду на президентські і парламентські вибори в Україні, позицію кремлівського узурпатора, що з чинною владою він ніяких переговорів не вестиме, а також категоричну незгоду з тим варіантом миротворчої місії, який пропонують Україна, США, Великобританія і частина країн Євросоюзу", — зазначив він.

Миротворець ООН

Миротворець ООН

getty

Богдан додав, що зараз всі події розвиваються досить динамічно, але питання про введення миротворців поки не стоїть.

"Ухвалено рішення про зимове припинення вогню, але російські окупаційні війська продовжують атакувати українські військові формування, ведуть обстріли з різних видів озброєнь... Тобто обставини поки не сприяють оптимістичному прогнозу", — повідомив експерт.

Богдан наголосив, що Україна вирішує зараз проблеми політико-дипломатичними методами і миротворці до них не входять.

"Але перш за все Україна, її дипломатія і структури, які займаються питаннями безпеки і оборони, мають зосередити свої зусилля на тому, щоб, по-перше, і надалі консолідувати наших партнерів і союзників на Заході, і, по-друге, працювати над тим, щоб у країні була єдність громадянського суспільства і влади", — підсумував він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Росія не вестиме переговори з Україною щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі до президентських виборів у 2019 році.

Читайте всі новини по темі "Миротворча місія ООН" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Миротворча місія ООНвійна
Місце
Україна
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Года два назад, какой-то тоже, шибко умный из высоких чинов, рассуждал о том, что они вот-вот выиграют войну на Донбасе, и даже заявлял, в каком кафе Донецка планирует отмечать свой день рождения. Просто даже жаль, что подобных клоунов-говорунов так много, что даже не запоминаются. Но в целом то, при желании можно будет потом всех этих болтунов по публикациям отследить, и вытащить за ушко, да ответ держать. Это будет интересно. Правда у бывших АТОшников такой уровень смертности на гражданке, что многие уже и так получат свой приговор. Разве что, прийти и на могилу им плюнуть?
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Вас дебилов трудно понять))))То вы в этом году собираетесь парад в Севастополе устраивать...то мост сегодня к вечеру упадёт... то армада кораблей выйдет завтра из Одессы в Мариуполь
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