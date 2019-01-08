Без оптимізму: генерал повідомив, коли чекати введення миротворців на Донбас

В цьому році миротворці ООН не з'являться на Донбасі. Можлива тільки технічна оцінка ситуації на сході країни.

Таку думку висловив ветеран зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант Василь Богдан, передає "Апостроф".

"У цьому році я не сподіваюся на вирішення питання введення миротворців на Донбас, з огляду на президентські і парламентські вибори в Україні, позицію кремлівського узурпатора, що з чинною владою він ніяких переговорів не вестиме, а також категоричну незгоду з тим варіантом миротворчої місії, який пропонують Україна, США, Великобританія і частина країн Євросоюзу", — зазначив він.

Миротворець ООН getty

Богдан додав, що зараз всі події розвиваються досить динамічно, але питання про введення миротворців поки не стоїть.

"Ухвалено рішення про зимове припинення вогню, але російські окупаційні війська продовжують атакувати українські військові формування, ведуть обстріли з різних видів озброєнь... Тобто обставини поки не сприяють оптимістичному прогнозу", — повідомив експерт.

Богдан наголосив, що Україна вирішує зараз проблеми політико-дипломатичними методами і миротворці до них не входять.

"Але перш за все Україна, її дипломатія і структури, які займаються питаннями безпеки і оборони, мають зосередити свої зусилля на тому, щоб, по-перше, і надалі консолідувати наших партнерів і союзників на Заході, і, по-друге, працювати над тим, щоб у країні була єдність громадянського суспільства і влади", — підсумував він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Росія не вестиме переговори з Україною щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі до президентських виборів у 2019 році.