"Без нарізок і монтажу": Загороднюк підкинув дров у скандал із закупівлею бронетехніки. Відео

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що має намір звернутися у правоохоронні органи з проханням перевірити всю інформацію, яка з'явилася у ЗМІ, щодо закупівель броньованих автомобілів "Козак".

За його словами, він запросив журналіста – автора скандального матеріалу, щоб розібратися у цій справі. Повне відео бесіди міністр виклав на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Андрій Загороднюк "ДС"

"Після відповідей на його запитання поцікавився фактами, на які він спирався у своїй інформації. Шкода, що конструктивної розмови у нас так і не відбулося. Отже, щоб все ж поставити крапку в цьому питанні і не вводити суспільство в оману, вирішив звернутися у відповідні правоохоронні органи з проханням перевірити всю інформацію, викладену в авторському матеріалі щодо її достовірності", – написав Загороднюк.

При цьому він наголосив, що вирішив оприлюднити запис інтерв'ю "відверто, без нарізок і монтажу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 лютого журналіст Сергій Іванов заявив, що Загороднюк втік від нього під час бесіди у студії після питань про закупівлю бронетехніки за завищеними цінами.

12 лютого ситуація з придбанням техніки розглядатиметься на засіданні комітету Ради.

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