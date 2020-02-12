Головна Новини
12 лютого • оновлено в 10:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Без нарізок і монтажу": Загороднюк підкинув дров у скандал із закупівлею бронетехніки. Відео

1.2т
Читати матеріал російською

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що має намір звернутися у правоохоронні органи з проханням перевірити всю інформацію, яка з'явилася у ЗМІ, щодо закупівель броньованих автомобілів "Козак".

За його словами, він запросив журналіста – автора скандального матеріалу, щоб розібратися у цій справі. Повне відео бесіди міністр виклав на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Новини
Призов-2020: Загороднюк розповів, хто отримає відтермінування від служби

Андрій Загороднюк

Андрій Загороднюк

"ДС"

"Після відповідей на його запитання поцікавився фактами, на які він спирався у своїй інформації. Шкода, що конструктивної розмови у нас так і не відбулося. Отже, щоб все ж поставити крапку в цьому питанні і не вводити суспільство в оману, вирішив звернутися у відповідні правоохоронні органи з проханням перевірити всю інформацію, викладену в авторському матеріалі щодо її достовірності", – написав Загороднюк.

При цьому він наголосив, що вирішив оприлюднити запис інтерв'ю "відверто, без нарізок і монтажу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 лютого журналіст Сергій Іванов заявив, що Загороднюк втік від нього під час бесіди у студії після питань про закупівлю бронетехніки за завищеними цінами.

12 лютого ситуація з придбанням техніки розглядатиметься на засіданні комітету Ради.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
Тег
Міністерство оборони України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
2
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Beelokursky Vladimir
Beelokursky Vladimir
вначале закон "О медиа", принятие ряда авторитарных актов - потом реакция на критику. символично..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги