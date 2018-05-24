"Берети не ті": морпехи України влаштували скандал на плацу

Бійці Першого Феодосійського окремого батальйону морської піхоти, який не змінив присяги і до останнього чинив опір окупантам в Криму, виступили проти зміни кольору берета
Про це повідомляє InfoResist.
Зокрема, група військовослужбовців вийшла на плац і вишикувалася перед президентом і керівництвом армії в чорних беретах.
Так вони продемонстрували протест проти нових військових головних уборів.
"Морські піхотинці не змінюють традиціям! Сьогодні в рамках урочистостей в День морської піхоти в Миколаєві відбувалася зміна кольору берета і символіки морської піхоти України. Морські піхотинці 1-ФОБМП відмовилися змінювати присяги і увійшли в парадний стрій під час урочистостей в своїх українських чорних беретах", - заявив екс-військовий батальйону.
Також один з діючих військовослужбовців повідомив подробиці протесту. За його словами, у морпіхів є кілька причин такого вчинку.
"Одна з них - погане ставлення до військовослужбовців. Ми проти фасадної реформи в армії", - говорить він.
За словами морпіха, цей протест підтримали близько 100 членів особового складу батальйону.
"Старшинський, матроський склад і деякі офіцери нашого батальйону підтримали цю акцію. Командири намагалися перешкодити цьому. У цій акції взяли участь близько 100 осіб", - резюмував він.
За даними ЗМІ, частина учасників протесту самовільно покинула розташування частини. Деякі з протестуючих вже не служать у морській піхоті.
У той же час командувач ВМС Ігор Воронченко відмовився коментувати дану ситуацію.
У свою чергу представник Військово-морського флоту Олег Чалик заявив, що відмова морпіхів надіти нові берети в присутності Порошенко був "особистою позицією окремих військовослужбовців", повідомляє "Укрінформ".
Чалик підкреслив, що більшість морських піхотинців наділи нові берети, а ті, хто відмовився це зробити, в основному "вже звільнені в запас".
Також він підкреслив, що наказ про зміну форми - "обов'язковий для виконання".
Нагадаємо, напередодні Порошенко підписав указ, згідно з яким 23 травня в Україні починають діяти нові війська - Морська піхота у складі Військово-морських сил , а створені вони будуть в Миколаївській області.