"Його покривають": батько підозрюваного озвучив подробиці вбивства дівчини в Харкові

Батько 16-річного Данила Редіна, якого підозрюють у жорстокому вбивстві 26-річної харків'янки, вважає, що його сина намагаються підставити.

Про це він заявив OBOZREVATEL. На його думку, обласне управління поліції Харківської області покриває третього учасника цього вбивства.

"Чомусь приховують хлопця, який того дня був із ними. Він, до речі, повнолітній. Просто взяли і повісили все на мого сина, малолітку, йому всього 16 років. І думають, що все їм зійде з рук. Я цього так просто не залишу!" — розповів Денис Редін.

Денис Редін із синами, старший – Данило, який підозрюється у вбивстві Інстаграм Данила Редіна

Також батько підозрюваного назвав прізвище третього хлопця. "Це Валерій Кандела, він сам із Луганської області, раніше судимий. А його мама нібито сиділа за вбивство. І ще є інформація, що покривають його з обласного управління поліції, чи то з відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, чи то ще звідкись. Цей хлопець просто засланий козачок. Намутили ситуацію, але його покривають і роблять залізобетонним свідком. Хоча, зі слів сина, відбувалося все зовсім навпаки. Вбивав той, третій хлопець", – запевняє Редін-старший.

Убита Яна Шевченко, її розшукували понад тиждень www.facebook.com Жанни Шевченко

Правда, подробиці вбивства Редін не розповів. "Я там не був присутній", – сказав він на прощання.

Сам батько підозрюваного в минулому – військовий, служив в АТО у 2014-2015 роках. У 2016 році він був командиром відділення військової частини №3005, яка розташована в Харкові. Зараз є членом громадської організації "Ветерани АТО і патріоти України Новобаварського району Харкова".

Однак у 2008 році його затримували в залі ігрових автоматів, він був п'яний і влаштував там дебош.

Данило Редін Інстаграм Данила Редіна

Данило Редін Інстаграм Данила Редіна

Данило Редін Інстаграм Данила Редіна

Захисник підозрюваного Данила Редіна Юрій Бурма сказав OBOZREVATEL, що його підзахисний нікого не вбивав. Але від детальніших коментарів відмовився.

Мама загиблої дівчини Жанна Шевченко каже, що Валерій Кандела дійсно був з Яною і Редіним у той нещасливий вечір.

"Це трапилося 29 червня, вони прогулювалися містом, і вийшли на трамвайне коло, це місце, де у нас збирається молодь. І вже тоді цей Редін сказав Валері, що буде Яну вбивати. Валерій не сприйняв це всерйоз. Потім Редін покликав їх із собою додому, нібито винести їм 200 грн. Яна у мене була дуже обережна, вона з небезпечними людьми не ходила. Але, мабуть, повірила, і вони пішли. Редін зайшов у будинок, а потім вийшов уже переодягнений в камуфляжну форму, з качалкою. І став наносити удари Яні", – розповідає Жанна.

За словами жінки, весь район тут заляканий сім'єю Редіна. Батько Данила, Денис Редін, раніше працював у "Беркуті", він неодноразово брав участь у бійках, про нього говорять, що нібито він убив двох людей і все йому тут зійшло з рук, тому що вся Холодногірська поліція – це його друзі.

Данило Редін Інстаграм Данила Редіна

"Валерій злякався, він утік і сховався в яру, де чув усі крики Яни. Коли Редін зрозумів, що дочка ще жива, хоча все обличчя розбите, він почав бити по голові, а потім завдав удару ножем у горло", – говорить Жанна.

Також жінка стверджує, що яму для Яни Редін вирив заздалегідь.

"Не було у них жодного конфлікту. Ці малолітки жили поруч із будинком, де Яна знімала квартиру. У неї були проблеми із замком і їй іноді доводилося влазити в кімнату через вікно, вони її підсаджували. І ходили там через її під'їзд. Жодних конфліктів або відносин у неї з цими малолітками не було. Вона у мене не така дівчинка була. Вона працювала перукарем, потім у магазині, останнім часом ходила до брата, навчалася на комп'ютері, хотіла у нього працювати", – каже мама.

Убита Яна Шевченко www.facebook.com Жанни Шевченко

Жанна Шевченко впевнена, що місцева поліція навіть викопувати тіло дочки не хотіла, збиралися все спустити на гальмах.

"Я ходила до них, питала де моя дочка, вони говорили, що шукають. Але вже тоді вони знали, що трапилося. Тому що Редін після вбивства сховався вдома у друга, там він, підвипив, усім розповідав у деталях, як убивав Яну і як вона кричала. Це дійшло до поліції, і вони його допитали. А потім, мабуть викликали тата. Той за три дні продав свою машину. І тільки коли я вже стала піднімати всіх на ноги, їм довелося діставати тіло. Ми поховали дочку тільки 12 липня. І два місяці Редін ходив на волі, поки справу не забрали до слідчого управління області", – говорить Жанна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові була жорстоко вбита 26-річна Яна Шевченко (Криворучко). Рідні більше тижня розшукували зниклу ще 29 червня дівчину. За словами матері Жанни Шевченко, тільки через 10 днів поліція їй повідомила, що знайшла тіло її доньки. Впізнати Яну рідні змогли тільки за тату на нозі. Її обличчя було спотворене, голова розбита, на тілі виявили декілька ножових поранень.

За словами мами, вбив доньку Данило Редін, з яким у неї виник конфлікт. Бив качалкою по обличчю, потім добивав ножем. Тіло закопав спочатку в дворі будинку, а потім у яру за ним. А тим, що зробив, хвалився перед друзями і навіть водив їх туди на екскурсію.

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