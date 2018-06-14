Батько адвоката "беркутівців" працює на окупантів в Криму - волонтери

Батько відомого адвоката Валентина Рибіна, Володимир Рибін, є посібником російських окупантів в Криму - його було призначено членом "координаційної ради по малому і середньому підприємництву адміністрації" окупованій Ялти.

Сайт "Миротворець", який фіксує злочини проти національної безпеки України і публікує списки сепаратистів, і пособників терористів, стверджує, що про це свідчить постанова окупаційної "адміністрації" Ялти.

"Всього один документ, і сумніви в тому, що т.зв. адвокат Валентин Рибін свідомо працює на російського агресора і терористів - повністю відпали. Це як раз той випадок, коли яблуко від яблуні недалеко впало. А яблунька у нас в цьому документі під номером 17 Рибін Володимир Володимирович (треба ж який збіг? Звуть точно так же, як і xy*ло) ", - сказано в повідомленні.

Волонтери також допустили, що у Валентина Рибіна є громадянство РФ і ще "багато скелетів у шафі".

"Рибін-тато направляється до "Чистилища" до Рибіна-сина як пособник російських окупантів", - додали автори публікації.

Як відомо, адвокат Валентин Рибін відомий своїми проросійськими поглядами, а також захистом обвинувачених в державній зраді і тероризмі. Зокрема, він був адвокатом колишніх співробітників харківського "Беркуту" (втекли до Росії) і російських ГРУшників Євгена Єрофєєва і Олександра Александрова.

Зараз Рибін захищає бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на Донбасі на стороні "Л/ДНР"