"Бананова республіка!" Екс-ватажок "ДНР" закипів через вчинок відомої терористки

Колишній ватажок "ДНР" Ігор Безлер обурився переходом танкістки "республіки" Світлани Дрюк на бік України.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, додавши, що у верхівці "ДНР" зібралися зрадники, які продалися СБУ.

"Те, що Міністерство державної безпеки бананової республіки, це філія СБУ – тільки сліпий не бачить, і те, що в прокуратурі бананів працюють відверті вороги, які в 2014 році ховалися в Маріуполі та Києві", – написав він.

Безлер зазначив, що "МДБ ДНР" переслідує тільки "російських добровольців".

"Так може ці с*ані МДБ і прокуратура бананії дадуть відповість, за що 14 років добровольцю з Росії впаяли, і звинуватили в шпигунстві за те, що працював із ПСНР на передовій... І таких тупих б*ядєй у МДБ і банановій прокуратурі – як лайна. Якщо їх почати відстрілювати сьогодні, то року не вистачить", – обурювався терорист.

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