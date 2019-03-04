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"Бананова республіка!" Екс-ватажок "ДНР" закипів через вчинок відомої терористки

16.5тЧитати матеріал російською

Колишній ватажок "ДНР" Ігор Безлер обурився переходом танкістки "республіки" Світлани Дрюк на бік України.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, додавши, що у верхівці "ДНР" зібралися зрадники, які продалися СБУ.

"Те, що Міністерство державної безпеки бананової республіки, це філія СБУ – тільки сліпий не бачить, і те, що в прокуратурі бананів працюють відверті вороги, які в 2014 році ховалися в Маріуполі та Києві", – написав він.

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Безлер зазначив, що "МДБ ДНР" переслідує тільки "російських добровольців".

"Так може ці с*ані МДБ і прокуратура бананії дадуть відповість, за що 14 років добровольцю з Росії впаяли, і звинуватили в шпигунстві за те, що працював із ПСНР на передовій... І таких тупих б*ядєй у МДБ і банановій прокуратурі – як лайна. Якщо їх почати відстрілювати сьогодні, то року не вистачить", – обурювався терорист.

"Бананова республіка!" Екс-ватажок "ДНР" закипів через вчинок відомої терористки

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ігор Безлер (Бєс)
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Психанул ватный комиссар.)
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1
0
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Жаль что эта кацапская мразь Безлер, как и кацапский ублюдок Гиркин, до сих пор не ликвидированы.Это дерьмо даже для суда не пригодно, их преступления очевидны, а их свидетельства на суде ничтожны
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Как же у этих ватных мразей подгорает, и это не может не радовать. То дыркин разразился бессильным воем о мести, теперь вот это недоразумение ноет от злости и бессилия. Может ему дуло от автомата погрызть нужно для облегчения, а кто-то в этот момент курок спустит и эта мразь раскинет остатками мозга.
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