Головна Новини
26 лютого • оновлено в 22:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Байден заважав Шокіну? ДБР почало розслідування: документ

693
Читати матеріал російською

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Його підозрюють у втручанні в роботу колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна, повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело у ДБР (щоб подивитися документ, проскрольте до кінця новини).

Байден заважав Шокіну? ДБР почало розслідування: документ

Він уточнив, що відкрити провадження зобов'язав Печерський районний суд Києва.

Відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого за частиною 2 статті 343 (втручання у діяльність працівника правоохоронного органу) КК.

У фабулі провадження йдеться про "громадянина США", а прізвище Байден не вказане.

Байден заважав Шокіну? ДБР почало розслідування: документ

ukranews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній генеральний прокурор Віктор Шокін зажадав від Державного бюро розслідувань відкрити провадження щодо екс-віце-президента США Джо Байдена за вплив на нього, як на генпрокурора.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Юрій Сергієнко
Особи
Джо Байден Віктор Шокін
Місце
Україна Київ
Тег
Державне Бюро Розслідувань
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
3
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
О-па! Зачёт от Трампа!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги