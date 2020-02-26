Байден заважав Шокіну? ДБР почало розслідування: документ

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього віце-президента США Джо Байдена.
Його підозрюють у втручанні в роботу колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна, повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело у ДБР (щоб подивитися документ, проскрольте до кінця новини).
Він уточнив, що відкрити провадження зобов'язав Печерський районний суд Києва.
Відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого за частиною 2 статті 343 (втручання у діяльність працівника правоохоронного органу) КК.
У фабулі провадження йдеться про "громадянина США", а прізвище Байден не вказане.
ukranews.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній генеральний прокурор Віктор Шокін зажадав від Державного бюро розслідувань відкрити провадження щодо екс-віце-президента США Джо Байдена за вплив на нього, як на генпрокурора.
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