Байден заважав Шокіну? ДБР почало розслідування: документ

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Його підозрюють у втручанні в роботу колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна, повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело у ДБР (щоб подивитися документ, проскрольте до кінця новини).

Він уточнив, що відкрити провадження зобов'язав Печерський районний суд Києва.

Відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого за частиною 2 статті 343 (втручання у діяльність працівника правоохоронного органу) КК.

У фабулі провадження йдеться про "громадянина США", а прізвище Байден не вказане.

ukranews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній генеральний прокурор Віктор Шокін зажадав від Державного бюро розслідувань відкрити провадження щодо екс-віце-президента США Джо Байдена за вплив на нього, як на генпрокурора.

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