"Багатостраждальну справу закрили!" Зайцева і Дронов потрапили у новий скандал через ДТП

Справу експертів-техніків із науково-дослідного інституту Бокаріуса, які не вирахували швидкість Lexus, межі перехрестя і ступінь провини учасників аварії на Сумській у Харкові, знову закрили.

Про це повідомила журналістка Тетяна Доцяк на своїй сторінці у Facebook. Вона додала ухвалу суду про закриття справи (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

За її словами, зробив це слідчий ГУ Нацполіції в Харківській області Ваге Коцінян. Адвокат обвинуваченого Геннадія Дронова Сергій Перепелиця намагався оскаржити таке рішення у суді, втім суддя Київського райсуду Валентина Божко вирішила, що Коцінян правий.

Зайцева і Дронов kh.suspilne.media

Доцяк зазначила, що слідчі, які вели цю справу, віднеслися до допиту експертів вкрай халатно.

"Слідчий спитав, як звати експертів? Спитав. Поцікавився, ким працюють? Поцікавився. Дізнався навіть, що їхня методика називається "Методика" і номер у неї "стопітьсотий". А експерти сказали, що попереджалися про кримінальну відповідальність, хіба можна після цього брехати чи брати хабар? Цього разу слідчий навіть експертів із Дніпра допитав: як звуть, ким працюють, стаж роботи. І поцікавився, чи дійсно вони порахували все те, що харків'яни не змогли. Дніпряни сказали, що правда порахували. Слідчий спитав, чому ж тоді харків'яни все це не порахували? Дніпряни сказали, що то питання не до них, а до харків'ян, їхня робота вираховувати, а не оцінювати роботу інших експертів", – написала Доцяк.

За її словами, адвокат Дронова оскаржуватиме в апеляції закриття провадження, намагатиметься змінити підслідність, а також добиватиметься призначення незалежної комісії. Саме вона врешті визначить, чи була змога в експертів харківського НДІ судових експертиз імені Бокаріуса встановити швидкість авто Зайцевої, хто першим порушив і створив небезпеку, тяжкість порушення і ступінь провини обох та межі перехрестя.

Ухвала суду про закриття справи щодо експертів із науково-дослідного інституту Бокаріуса Facebook Тетяна Доцяк

Ухвала суду про закриття справи щодо експертів із науково-дослідного інституту Бокаріуса Facebook Тетяна Доцяк

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!