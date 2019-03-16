"Багато знав!" На Донбасі ліквідували полковника ФСБ

Бригада-200 на Донбасі поповнилася полковником ФСБ Росії Романом Коміссаровим з позивним "Луна".

Про це на сторінці в Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, громадянин РФ воював в Афганістані, Чечні, на Саур-Могилі в складі окупаційних військ.

Також він займався організацією пошуку і комплектації найманців для участі в бойових діях на Донбасі.

"Швидше за все допомогли самоліквідуватися, так як багато знав про вторгнення військ РФ на територію України", - зазначив Штефан.

Роман Комісаров

Роман Комісаров

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анатолій Штефан опублікував відео, як в районі населеного пункту Піски на Донбасі сили ООС розгромили спостережний пункт терористів.

Крім того, з'явився запис, як потужними ударами ЗСУ знищили трьох терористів в районі населеного пункту Золоте.

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