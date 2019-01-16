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''Багато жертв і катастрофи!'' У ''ЛНР'' залякали населення ''жахачкою'' про ЗСУ

1.8тЧитати матеріал російською

У терористичній "ЛНР" окупаційна влада залякує населення заявою про те, що ЗСУ нібито замінували шлюзи Миронівського водосховища і збираються їх підірвати.

Як заявив так званий представник "Народної міліції "ЛНР" Андрій Марочко, це призведе до повеней у населених пунктах Троїцьке, Калинове, Ірміно та Первомайськ, пише пропагандистський ресурс "РИА Новости".

"Ми звертаємо увагу світової громадськості і міжнародних правозахисних організацій на те, що вибух шлюзів водосховища призведе до підвищення рівня води річки Лугань і викличе повінь", — сказав представник терористичних сил.

"ЛНР"

"ЛНР"

Getty

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Він додав, що це "може спричинити велику кількість жертв серед мирного населення" і "екологічну та гуманітарну катастрофи".

За словами Марочка, мінування нібито помітили представники ОБСЄ, проте жодних офіційних підтверджень цього немає.

Миронівське водосховище

Миронівське водосховище

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, чергову "жахачку" про ЗСУ нещодавно розповіли в "ДНР". Письменник-фантаст і колишній ватажок терористів "ДНР" Федір Березін заявив, що нібито в разі переходу фейкових республік в Україну, всіх незгодних чекають концтабори і вантажні потяги.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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