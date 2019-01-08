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Бачив по Skype: у справі про вбивство студенток у Харкові з'явився свідок

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Свідком жорстокого вбивства двох іноземних студенток у Харкові 3 січня став друг однієї з дівчат, що проживає у Німеччині, який говорив у цей час із нею по Skype.

Хлопець звернувся до поліції, тільки-но дізнавшись про трагедію, передає турецьке видання Нaberde son durum. За словами ЗМІ, саме завдяки його свідченням передбачуваний вбивця визнав себе винним.

"Під час розмови у неї у квартирі пролунав дзвінок у двері і я попросив не вимикати Skype. Вона підійшла до дверей, відкрила, я почув коротку розмову, потім крик і звуки боротьби. Коли звуки припинилися, Цокмез Гусну Цан увійшов до кімнати, де був увімкнений комп'ютер", — розповів співрозмовник дівчини.

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Цокмез Гусну Цан

Цокмез Гусну Цан

Народна правда

За його словами, спілкування перервалося відразу після того, як чоловік помітив німця на екрані.

Убита у Харкові громадянка Туреччини Зейнеп Хусюнбей

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаХарків
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