Бачив по Skype: у справі про вбивство студенток у Харкові з'явився свідок

Свідком жорстокого вбивства двох іноземних студенток у Харкові 3 січня став друг однієї з дівчат, що проживає у Німеччині, який говорив у цей час із нею по Skype.
Хлопець звернувся до поліції, тільки-но дізнавшись про трагедію, передає турецьке видання Нaberde son durum. За словами ЗМІ, саме завдяки його свідченням передбачуваний вбивця визнав себе винним.
"Під час розмови у неї у квартирі пролунав дзвінок у двері і я попросив не вимикати Skype. Вона підійшла до дверей, відкрила, я почув коротку розмову, потім крик і звуки боротьби. Коли звуки припинилися, Цокмез Гусну Цан увійшов до кімнати, де був увімкнений комп'ютер", — розповів співрозмовник дівчини.
Цокмез Гусну Цан
Народна правда
За його словами, спілкування перервалося відразу після того, як чоловік помітив німця на екрані.
Убита у Харкові громадянка Туреччини Зейнеп Хусюнбей
haberler.com
Убита у Харкові громадянка Туреччини Букет Їлдиз
posta.com.tr
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Поліція виявила тіла 20-річних туркень-студенток ХНУ ім. Каразіна — Букет Їлдиз і Зейнеп Хусюнбей — в одній із квартир Харкова 3 січня. У дівчат було перерізане горло.
Журналісти з'ясували, що незадовго до трагедії померла власниця квартири, яку знімали студентки, а її онук зник.
Підозрюваним у подвійному вбивстві виявився колишній хлопець Букет Їлдиз — 20-річний громадянин Туреччини Цокмез Гусну Цан. Молодик прилетів до Харкова зі Стамбула напередодні Нового року, щоб зустріти його з коханою.
За кілька днів після вбивства він залишив територію України. Поліція затримала хлопця на кладовищі у Стамбулі. Підозрюваний залишив записку, в якій написав, що готовий нести покарання навіть 100 років.
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