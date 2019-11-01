Сивохо розлютив ветерана АТО: "войовнича меншість" влаштувала флешмоб

Радника секретаря РНБО України Сергія Сивоху звинуватили в тому, що він повторює риторику російських пропагандистів.

Таку думку озвучив у ефірі ObozTV відомий ветеран АТО й волонтер Гліб Бабич, коментуючи скандальну заяву Сивохи – наче проти миру на Донбасі виступає лише "войовнича меншість". Аби відповісти раднику, активісти запустили флешмоб.

"Вони вивели за дужки Росію. Мовляв, у нас громадянська війна і ми по дурості один одного повбивали. А зараз обіймемося, помиримося, і все буде добре... Тобто пан Сивохо повторює слово в слово те, що говорить російська пропаганда. І мене дуже цікавить, де він отримує більшу частину зарплати", – висловився Бабич.

Ветеран АТО нагадав, що "воїнів завжди була меншість", але на захист України стали прості люди. За його словами, ця заява – спроба "перевернути все з ніг на голову".

"Для Сивохи Україна й те, що з нею відбувалося останні п'ять років – загадка. Він не розуміє, що "войовнича меншість", яка пройшла війну і допомагала опору – це вчителі, бізнесмени, айтішники, бухгалтери та багато інших. Звичайні люди, які стали на захист своєї країни", – наголосив він.

Сергій Сивохо facebook.com/sivokho

Бабич повідомив, що зараз активісти запускають флешмоб #Я_Войовнича_Меншість.

"Вся Україна, яка воювала, викладе свої фото – на війні, на волонтерській роботі – і покаже, хто такі люди, яких Сивохо називає "войовничою меншістю", – пообіцяв він.

"Якщо все відбудеться за планом радника й чинної влади – через кілька місяців ми можемо отримати справжню громадянську війну", – попередив військовослужбовець.

Гліб Бабич facebook.com/169lazy

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 жовтня відомий український комік, актор і тренер "Ліги сміху" Сергій Сивохо повідомив, що став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

На новій посаді Сивохо вже встиг зробити низку гучних заяв:

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