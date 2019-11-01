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1 листопада • оновлено в 14:28
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Сивохо розлютив ветерана АТО: "войовнича меншість" влаштувала флешмоб

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Радника секретаря РНБО України Сергія Сивоху звинуватили в тому, що він повторює риторику російських пропагандистів.

Таку думку озвучив у ефірі ObozTV відомий ветеран АТО й волонтер Гліб Бабич, коментуючи скандальну заяву Сивохи – наче проти миру на Донбасі виступає лише "войовнича меншість". Аби відповісти раднику, активісти запустили флешмоб.

"Вони вивели за дужки Росію. Мовляв, у нас громадянська війна і ми по дурості один одного повбивали. А зараз обіймемося, помиримося, і все буде добре... Тобто пан Сивохо повторює слово в слово те, що говорить російська пропаганда. І мене дуже цікавить, де він отримує більшу частину зарплати", – висловився Бабич.

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Ветеран АТО нагадав, що "воїнів завжди була меншість", але на захист України стали прості люди. За його словами, ця заява – спроба "перевернути все з ніг на голову".

"Для Сивохи Україна й те, що з нею відбувалося останні п'ять років – загадка. Він не розуміє, що "войовнича меншість", яка пройшла війну і допомагала опору – це вчителі, бізнесмени, айтішники, бухгалтери та багато інших. Звичайні люди, які стали на захист своєї країни", – наголосив він.

Сергій Сивохо

Сергій Сивохо

facebook.com/sivokho

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Бабич повідомив, що зараз активісти запускають флешмоб #Я_Войовнича_Меншість.

"Вся Україна, яка воювала, викладе свої фото – на війні, на волонтерській роботі – і покаже, хто такі люди, яких Сивохо називає "войовничою меншістю", – пообіцяв він.

"Якщо все відбудеться за планом радника й чинної влади – через кілька місяців ми можемо отримати справжню громадянську війну", – попередив військовослужбовець.

Гліб Бабич

Гліб Бабич

facebook.com/169lazy

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 жовтня відомий український комік, актор і тренер "Ліги сміху" Сергій Сивохо повідомив, що став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

На новій посаді Сивохо вже встиг зробити низку гучних заяв:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Майдан проти капітуляції
Особи
Глеб Бабич (Позивний Лентяй) Сергій Сивохо
Місце
Україна
Теги
пропаганда РНБО Ветерани війни на Донбасі
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
ну и каковы результаты, пожалуйста приводите сразу в отношении к 37 млн гражданам.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Сивохо и его начальник - олени . Перепутали письку с пальцем.
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филипп филипыч
филипп филипыч
воинствующее меньшинство, визжите и страдайте сильнее. а то вас плохо слышно. хотя это не мудрено - вас же меньшинство)))
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