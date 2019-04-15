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"Азов" знищив техніку "ДНР" на Донбасі: влучний удар показали на відео

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Окремий загін спеціального призначення Національної гвардії "Азов" показав знищення техніки терористів "ДНР" на Донбасі.

Як повідомляється на сайті полку, БМП-1 російсько-окупаційних військ була виявлена близько н.п. Доломітне за допомогою безпілотника, розвідка підтвердила інформацію.

"Щоб припинити постійні обстріли позицій українських військ і цивільних об'єктів, було прийнято рішення знищити ворожу техніку. В результаті влучної стрільби азовці знищили російську БМП-1", – йдеться в повідомленні.

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"Азов" знищив техніку "ДНР" на Донбасі: влучний удар показали на відео

azov.org.ua

"Азов" знищив техніку "ДНР" на Донбасі: влучний удар показали на відео

azov.org.ua

"Хочемо наголосити, що бійці полку "Азов" і надалі будуть нещадно знищувати ворогів України. Ми разом із побратимами зі Збройних сил України принесемо мир та спокій на Донбас, звільнимо окуповані території і зробимо все, щоб земля горіла під ногами окупантів і колабораціоністів, до повного їх знищення", – підсумували в прес-службі.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно на кордоні з анексованим українським Кримом прикордонники затримали бойовика "ЛНР", який раніше служив під керівництвом ліквідованого терориста Михайла Толстих (Гіві).

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
"Азов"Новини Донбасутерористи "ДНР"Новини ДНРДНРвидео
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нацисты продолжают обстреливать посёлки.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украинская армия ярко пердосит росийскую армию на Донбассе! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Это после этого удара по деревни девочку ранило?
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