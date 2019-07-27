"Азов" покине Донбас? У "ДНР" вибухнули "сенсацією"

Терористи "ДНР" заявили, що підрозділ полку "Азов" нібито буде виведений із передових позицій Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Таку "сенсацію" видав "офіційний представник Народної міліції "ДНР" Едуард Басурін і поширили інформаційні ресурси, підконтрольні "Л/ДНР", а також росЗМІ. При цьому бойовик посилається на "рішення штабу ООС".

Терорист стверджує, що українські військові провели в Краматорську "екстрену нараду з оцінки ефективності діяльності одного з підрозділів "Азова" на Горлівському напрямку".

Ілюстрація. "Азов" на Донбасі Соцмережі

Причиною екстреного збору, за його словами, стало те, що азовці нібито відмовлялися погоджувати свої дії з керівництвом 30-ї бригади та штабом ООС "у питаннях застосування зброї".

За підсумками наради, як стверджує "ДНРівець", було прийнято рішення про виведення підрозділів полку з позицій і повернення їх до Маріуполя.

"Без дозволу міністра МВС України Арсена Авакова і командувача Національною гвардією Миколи Балана командування не може виконати цей наказ", – додав Басурін.

Відзначимо, офіційної інформації від штабу ООС чи полку "Азов" про відвід військових із позицій не надходило.

Едуард Басурін Скрін відео

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Російська пропаганда видала фейк про обстріл "мирних жителів Донбасу". Так, космонавт і герой Росії Олена Сєрова заявила, що з космосу з борту МКС неозброєним оком вона бачила, як вибухали бомби і снаряди на території Донбасу та Луганська. "Вони летіли з боку розміщення ЗСУ. А в той час там гинули беззбройні люди", – заявила Сєрова.

Також пропагандисти зі знімальної групи телеканалу "Звезда" заявили, що потрапили під мінометний обстріл у селі Комінтернове Донецької області.

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