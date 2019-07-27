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"Азов" покине Донбас? У "ДНР" вибухнули "сенсацією"

19т Читати матеріал російською

Терористи "ДНР" заявили, що підрозділ полку "Азов" нібито буде виведений із передових позицій Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Таку "сенсацію" видав "офіційний представник Народної міліції "ДНР" Едуард Басурін і поширили інформаційні ресурси, підконтрольні "Л/ДНР", а також росЗМІ. При цьому бойовик посилається на "рішення штабу ООС".

Терорист стверджує, що українські військові провели в Краматорську "екстрену нараду з оцінки ефективності діяльності одного з підрозділів "Азова" на Горлівському напрямку".

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Ілюстрація. "Азов" на Донбасі

Ілюстрація. "Азов" на Донбасі

Соцмережі

Причиною екстреного збору, за його словами, стало те, що азовці нібито відмовлялися погоджувати свої дії з керівництвом 30-ї бригади та штабом ООС "у питаннях застосування зброї".

За підсумками наради, як стверджує "ДНРівець", було прийнято рішення про виведення підрозділів полку з позицій і повернення їх до Маріуполя.

"Без дозволу міністра МВС України Арсена Авакова і командувача Національною гвардією Миколи Балана командування не може виконати цей наказ", – додав Басурін.

Відзначимо, офіційної інформації від штабу ООС чи полку "Азов" про відвід військових із позицій не надходило.

Едуард Басурін

Едуард Басурін

Скрін відео

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російська пропаганда видала фейк про обстріл "мирних жителів Донбасу". Так, космонавт і герой Росії Олена Сєрова заявила, що з космосу з борту МКС неозброєним оком вона бачила, як вибухали бомби і снаряди на території Донбасу та Луганська. "Вони летіли з боку розміщення ЗСУ. А в той час там гинули беззбройні люди", – заявила Сєрова.

  • Також пропагандисти зі знімальної групи телеканалу "Звезда" заявили, що потрапили під мінометний обстріл у селі Комінтернове Донецької області.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Фейки російських ЗМІ російська пропаганда Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Новини Донбасу терористи "ДНР" Новини ДНР Новини ЛНР "Азов" фейки
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Симонов Леонид
Симонов Леонид
Азов - это каратели. ИХ НАДО РАЗОГНАТЬ.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Симонов Леонид, То вони тебе карали? По кругу? А потім на пляшку посадили? Так ти тєрпіло чи підар ?
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hunt andres
hunt andres
Симонов Леонид, Их надо уничтожать, а не разгонять. Как раковую опухоль. Резать, к чертовой матери, не дожидаясь перитонита *с)
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Сразу же после совещания, было доложено лично Эдичке))) Эдик как раз второй косячок забивал )))
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Первым, перед тем, как ему вырвут кадык он увидит "азовца"....
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