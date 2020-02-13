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13 лютого • оновлено в 20:56
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Азаров поїде на Донбас? У "Л/ДНР" заговорили про зміну ватажків

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У "ДНР" і "ЛНР" можуть пройти кадрові зміни – на місце ватажків можуть поставити ексглаву МВС часів Віктора Януковича Віталія Захарченка та експрем'єра Миколу Азарова.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Политика Страны". "Мовляв, це повинно допомогти запустити процес діалогу Донбасу та Києва", – сказано в повідомленні.

Кремль нібито пропонував Захарченку стати керівником однієї з "республік" у 2015 році, але тоді він відмовився. "Але деякий час по тому сам Захарченко вирішив, що все-таки очолити "народні республіки" – для нього непогана тема. І почав піар-кампанію", – пише "Страна".

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Віталій Захарченко та Микола Азаров

Віталій Захарченко та Микола Азаров

Колаж

У Москві таке рішення не підтримали, але нові повідомлення про зміну незаконного керівництва "ДНР" можуть означати, що ставлення Кремля до Захарченка різко змінилося і його дійсно вирішили відправити на Донбас.

"Тепер що стосується Миколи Азарова. До Миколи Яновича, на відміну від багатьох інших представників української еміграції, ставлення в Москві шанобливе. Однак сам він, за словами його знайомих, ніколи не піднімав питання про можливість свого призначення на Донбас", – сказано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін раптово відмовився від ідеї особливого статусу в Конституції Росії, назвавши подібний варіант некоректним.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Микола Азаров Віталій Захарченко
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ЛНР Донбас Новини ДНР
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пусть идёт на лифте покатаем его))))съездит в гости к моторолле и кабздону))))
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