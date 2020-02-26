Кримінальник із 90-х: що відомо про застреленого у Києві Вульфа

Застрелений на вулиці Городецького у Києві бізнесмен Леонід Вульф виявився кримінальним авторитетом із 90-х.

За інформацією Укррудпрому, Вульф – виходець із кримінальних кіл Кривого Рогу, який останні роки займався грошовими махінаціями в декількох країнах ЄС.

Його ім'я спливало під час скандалів в Іспанії, пов'язаних із мафією. Іспанські правоохоронці затримали угрупування, яке займалося відмиванням грошей українсько-російської мафії через вкладення в нерухомість цієї країни. Схема працювала так: гроші з України, отримані незаконним шляхом, переводилися на рахунки офшорних фірм. Потім вони переводилися на рахунки в Нідерландах і Андоррі. А звідти у вигляді кредитів ішли в Іспанію.

Леонід Вульф

Вже там ці кошти вкладалися у будівництво готелів. Потім нерухомість продавалася, і кошти знову акумулювалися на офшорних рахунках. Одним з учасників цієї схеми нібито був і Вульф, який створив у цій країні свою компанію з торгівлі нерухомістю.

Також відомо, що в 90-х Вульф торгував металом, зокрема і з "Криворіжсталі" разом зі своїм партнером. Однак у них у Кривому Розі виник конфлікт із місцевими бандитами – братами Горпиничами. Нібито вони хотіли змусити Вульфа і його партнера ділитися з ними прибутками від продажу металу. Вульф на це не погодився.

За інформацією сайту "Кривой Рог", у серпні 1994 року Горпинич-старший разом зі своїм "братком" прийшов у дім до Вульфа. Там у них трапився конфлікт, у результаті якого Горпинич був застрелений. Вульфа заарештували за підозрою у вбивстві, але через кілька місяців відпустили. Через пів року загинув і молодший брат Горпинича, його тіло знайшли у ставку Кривого Рогу.

Сам Вульф відбував покарання в ізраїльській в'язниці. Проти нього висунули звинувачення в організації умисних вбивств у 1995 році. Йшлося саме про подвійне вбивство у Кривому Розі. Характерно, що в кінці листопада 2019 року квартиру Леоніда Вульфа на вул. Городецького у Києві пограбували. Тоді з квартири бізнесмена забрали 200 тисяч доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вульф загинув у своїй квартирі. Його тіло виявили друзі. Бізнесмен не відповідав на дзвінки, через що його адвокат із дружиною і одним знайомим вирішили відвідати чоловіка.

Коли вони прибули на місце, двері квартири були замкнені. Друзі Вульфа були змушені відчинити її дублікатом ключів, який був у адвоката. У коридорі вони виявили закривавлене тіло бізнесмена з простреленою головою. За даним фактом слідчий відділ Печерського управління поліції вніс відомості до Єдиного реєстру за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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