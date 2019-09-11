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11 вересня • оновлено в 13:23
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Автомобіль збив двох дітей під Запоріжжям: фото жахливої ДТП

2.4т Читати матеріал російською

У Бердянську Запорізької області водій легкового автомобіля Daewoo збив на проспекті двох дівчаток 10 і 11 років.

ДТП трапилася вранці 11 вересня. Як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі ГУНП Запоріжжя, школярки переходили проїжджу частину в невстановленому місці.

У результаті аварії молодша з постраждалих отримала серйозні травми і була доставлена в лікарню. Пізніше до медустанови за допомогою звернулася і друга дівчинка.

"Водій – 1958 року народження. На момент ДТП він був тверезий", – прокоментували у поліції.

ДТП у Бердянську

ДТП у Бердянську

pro.berdyansk

Обставини події встановлюються.

ДТП у Бердянську

ДТП у Бердянську

pro.berdyansk

ДТП у Бердянську

ДТП у Бердянську

pro.berdyansk

ДТП у Бердянську

ДТП у Бердянську

pro.berdyansk

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській області водій мікроавтобуса збив на тротуарі батька з двома маленькими дітьми. В результаті 4-місячний хлопчик загинув, а 2-річна дівчинка отримала травми.

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Теми
Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
ДТП авто Національна поліція України кримінал
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