Автомобіль збив двох дітей під Запоріжжям: фото жахливої ДТП

У Бердянську Запорізької області водій легкового автомобіля Daewoo збив на проспекті двох дівчаток 10 і 11 років.

ДТП трапилася вранці 11 вересня. Як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі ГУНП Запоріжжя, школярки переходили проїжджу частину в невстановленому місці.

У результаті аварії молодша з постраждалих отримала серйозні травми і була доставлена в лікарню. Пізніше до медустанови за допомогою звернулася і друга дівчинка.

"Водій – 1958 року народження. На момент ДТП він був тверезий", – прокоментували у поліції.

ДТП у Бердянську pro.berdyansk

Обставини події встановлюються.

ДТП у Бердянську pro.berdyansk

ДТП у Бердянську pro.berdyansk

ДТП у Бердянську pro.berdyansk

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській області водій мікроавтобуса збив на тротуарі батька з двома маленькими дітьми. В результаті 4-місячний хлопчик загинув, а 2-річна дівчинка отримала травми.

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