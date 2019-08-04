Автобус змило зливою: в Одесі десятки дітей потрапили в страшну пастку через шторм

У суботу, 3 серпня, недалеко від села Південне Білгород-Дністровського району Одеської області 25 вихованців спортивної школи потрапили в пастку потужної зливи, яка накрила регіон.

Як повідомив "24 Канал", діти перебували недалеко від Дністровського лиману.

Співробітники поліції спільно з працівниками ДСНС рятували дітей, добираючись до них вночі.

Шторм в Одесі РБК-Україна

Так, заручниками негоди стали 25 вихованців спортшколи, які разом із тренерами пішли в похід і встигли розбити наметове містечко ще до початку зливи.

Повідомляється, що всі діти були вивезені в безпечне місце. Постраждалих немає.

Також, за даними видання, недалеко від міста Арциз сильною зливою на узбіччя змило рейсовий автобус, в якому перебували близько 17 осіб. Їм допомогла вибратися слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, яка поверталася з іншого виклику. В результаті зазначеної НП постраждалих також немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суботу, 3 серпня, в Одесі пройшла масштабний злива, яка затопила практично все місто. У результаті в місті затопило вулиці, забили грязьові фонтани і трапилися зсуви.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся