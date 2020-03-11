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11 березня • оновлено в 08:01
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Автобус з України потрапив у страшну ДТП у Росії: 4 жертви, багато поранених. Фото

13.1т
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Вночі в середу, 11 березня, на трасі М-4 "Дон" в Ростовській області пасажирський мікроавтобус Opel Vivaro з українськими номерами потрапив у ДТП, в результаті якої 4 особи загинули.

Про це з посиланням на МНС РФ повідомляє ТАСС (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Всього в мікроавтобусі перебували дев'ять осіб, включаючи водія. В результаті ДТП загинули чотири особи, ще п'ять доставлені в ЦРЛ Міллерівського району", – розповіли рятувальники.

Автобус з України потрапив у страшну ДТП в Росії

Автобус з України потрапив у страшну ДТП в Росії

Life Shot

Відзначається, що на 869-му км траси М-4 "Дон" водій пасажирського мікроавтобуса допустив зіткнення з вантажним автомобілем Scania. За інформацією з сайту ГУ МНС у Ростовській області, ДТП трапилася в Міллерівському районі.

Удар був такої сили, що мінівен вибило на узбіччя. Всі загиблі і постраждалі перебували в Opel.

Автобус з України потрапив у страшну ДТП в Росії

Автобус з України потрапив у страшну ДТП в Росії

Life Shot

Автобус з України потрапив у страшну ДТП в Росії

Автобус з України потрапив у страшну ДТП в Росії

Life Shot

За попередніми даними МВС РФ, водій мікроавтобуса міг заснути за кермом і тому допустив зіткнення.

Автобус з України потрапив у страшну ДТП в Росії

Автобус з України потрапив у страшну ДТП в Росії

Life Shot

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Воронезькій області Росії перекинувся автобус, в якому їхали 28 українців. Під час аварії був сильний снігопад. Постраждали 17 осіб.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Росія
Теги
Новини Росії ДТП
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Мартынов Марик
Мартынов Марик
Не надо ездить в Мордор к фашистам, это дело рашистких рук
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Это же с какой скоростью нужно было гнать микроавтобус чтобы врезаться во впереди идущий грузовик с такими последствиями?
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злой укр
злой укр
жаль погибших и пострадавших,не от хорошей жизни внаукраине им приходилось ездить на заработки.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Артеллерист Моня, То есть ты хочешь сказать что вна украине несколько миллионов безголовых баранов?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
злой укр, я вас умоляю кто с головой тот и дома прекрасно зарабатывает)
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