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Авто знищено: під Вінницею трапилася жахлива ДТП із загиблими

1.7т Читати матеріал російською

У Вінницькій області легковий автомобіль Opel, у якому перебували четверо осіб, злетів у кювет і перекинувся. В результаті загинули двоє хлопців.

ДТП трапилася вночі 28 серпня на автодорозі Лукашівка – Ладижин. Як повідомили в пресслужбі ГУНП Вінниччини, водій легковика не впорався з керуванням (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

У результаті аварії 26-річний водій і 25-річний пасажир – жителі Тростянецького району – загинули на місці. Ще дві пасажирки, 18 і 19 років, отримали тілесні ушкодження. Також у салоні був 29-річний пасажир, він не постраждав.

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ДТП під Вінницею

ДТП під Вінницею

Поліція відкрила кримінальне провадження, встановлюються всі обставини події.

ДТП під Вінницею

ДТП під Вінницею

Аварія трапилася на дорозі Лукашівка – Ладижин

Аварія трапилася на дорозі Лукашівка – Ладижин

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тернопільській області в ДТП загинула подружня пара. Їхній мотоцикл зіткнувся з легковим автомобілем. У загиблих залишилися четверо дітей, молодшому з яких – чотири роки.

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Теми
Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Вінниця
Теги
ДТП авто Національна поліція України
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