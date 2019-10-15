Авто збило коляску з дитиною в Черкасах: момент потрапив на відео

У центрі Черкас трапилась жорстка ДТП: водій авто збив на переході жінку з коляскою, в якій перебував 2-річний хлопчик. Жінка і дитина дивом залишилися живі.

Подробиці аварії OBOZREVATEL розповіла мама постраждалого малюка Валентина Гудзь.

Увечері 14 жовтня бабуся дитини Світлана Мирончук везла онука на дитячий майданчик. Коли жінка переходила дорогу по "зебрі", її збила машина.

Світлана Мирончук підходить з коляскою до пішохідного переходу на перехресті вул. Митницький (колиш. Піонерська) і буль. Т. Шевченка Скріншот з відео. Facebook Валентини Гудзь

У момент, коли жінка переходила "зебру", її збив автомобіль Скріншот з відео. Facebook Валентини Гудзь

На кадрах, знятих камерою зовнішнього спостереження, видно, як авто збило жінку, коли вона практично перетнула проїзну частину. В результаті удару Світлану Мирончук відкинуло на кілька метрів від переходу, а через секунду поруч з нею впала коляска з малюком.

Місце події Google. Maps

Місце події Google. Maps

За словами Валентини, її мама в останній момент встигла відштовхнути від себе коляску, тому авто зачепило конструкцію по дотичній, не завдавши шкоди малюку. Весь удар припав на Світлану.

Як стало відомо, жінку з дитиною збив водій автомобіля Renault. Свідки розповіли Валентині, що після ДТП чоловік намагався прибрати автомобіль з переходу, проте люди не дали це зробити.

На наступний день водій зв'язався з Валентиною і попросив пробачення.

"Зі свого боку я його пробачила, але тільки через те, що моя дитина залишилася живою-здоровою. Подальшу ситуації водій нехай вирішує з моєю мамою, яка отримала травми", – сказала Валентина.

Спікер ГУНП в Черкаській області Дмитро Грищенко підтвердив нашим журналістам факт ДТП. За його словами, на місце виїжджала слідчо-оперативна група. На сьогоднішній день слідчі чекають медичний висновок щодо наявности травм у постраждалих.

"За результатами буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві зіткнулися легковик Peugeot і автомобіль швидкої допомоги. В результаті загинув водій медичного авто і фельдшер. Також постраждала дівчинка-пацієнт з батьками і пасажири Peugeot – батько з двома дочками.

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