Авто розтрощило: на Полтавщині сталася смертельна потрійна ДТП

У Миргороді Полтавської області в суботу, 21 вересня, відбулася потрійна ДТП, у результаті якої загинули 2 осіб, ще 2 постраждали.

Аварія трапилася близько 1:00 ночі на вулиці Хорольській, інформує прес-служба обласної поліції.

Там сталося зіткнення легкового автомобіля Ford Mondeo, мікроавтобуса Mercedes Vito та позашляховика Hover.

Фото з місця ДТП pl.npu.gov.ua

В аварії загинули водій і пасажирка Ford Mondeo, обидва 1978 року народження. Двоє пасажирів мікроавтобуса Mercedes Vito отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.

Всього на момент зіткнення в мікроавтобусі перебувало 7 осіб, серед них – 7-річна дитина. Водій позашляховика не постраждав.

У поліції зазначили, що всі транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.

"За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі причини й обставини ДТП", – додали правоохоронці.

Фото з місця ДТП pl.npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Полтаві спецслужби затримали небезпечну банду "Самвела Донецького" і самого 60-річного ватажка угруповання.

Їх підозрюють у рекеті, вбивствах, викраденні людей і торгівлі зброєю та інкримінують скоєння злочинів, передбачених шістьма статтями Кримінального кодексу України.

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