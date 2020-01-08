Авіакатастрофа українського літака в Ірані: при РНБО терміново створили оперативний штаб

При Раді національної безпеки і оборони України за дорученням президента Володимира Зеленського створили оперативний штаб через авіакатастрофу літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у Ірані.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов на своїй сторінці у Facebook. За його словами, була підтверджена інформація про 168 пасажирів (зокрема про двох громадян України), які пройшли реестрацію на рейс, та дев'ять членів екіпажу (теж українці).

Так, до складу оперативного штабу увійшли прем‘єр-міністр України, міністр закордоних справ України,міністр оборони України, голова Служби безпеки України, міністр внутрішніх справ України, голова Служби зовнішньої розвідки України та голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Керівництво здійснюватиме сам Данилов.

Після авіакатастрофи з українським літаком при РНБО України створили оперативний штаб

За словами секретаря РНБО, було надано доручення щодо організації комплексу заходів пов‘язаних з авіакатастрофою, з‘ясуванням всіх обставин трагедії та надання оперативної інформації.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці у Telegram назвав іншу кількість осіб, які перебували на борту. Йдеться про 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Втім, інформація буде уточнена.

"Ми готуємо до відрядження групу для допомоги в пошуковій операції та для розслідування причин катастрофи", – написав Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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