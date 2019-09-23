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23 вересня • оновлено в 21:29
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/ Розслідування

Аваков звільнив Князєва? Скандал навколо ексдружини глави Нацполіції отримав різкий поворот

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Глава МВС Арсен Аваков нібито тиждень тому звільнив главу Нацполіції Сергія Князєва.

Про це в Facebook заявив нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, посилаючись на свої джерела.

"Аваков ще тиждень тому підписав рапорт про звільнення Князєва, ексдружина якого днями попалася з 0,5 (0,65) млн € на польському кордоні", - заявив він.

"Тобто, маємо класичний приклад вивезення кеша перед публічною заявою про відставку", - написав Дубінський.

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Сергій Князєв і Арсен Аваков

Сергій Князєв і Арсен Аваков

Укрінформ

Як писав OBOZREVATEL, глава Національної поліції Сергій Князєв напередодні спростував затримання ексдружини Вікторії на митниці в Польщі з 650 тисячами євро.

Князєв заявив, що став об'єктом інформаційної атаки: "Це брехня, яка не має нічого спільного з реальністю".

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Особи
Арсен Аваков Сергій Князєв Олександр Дубинський
Місце
Україна
Теги
Національна поліція України Міністерство внутрішніх справ України
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Какое ж новое дарование займет столь доходное место?
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Hecke Josef
Hecke Josef
Panchenko Anatoliy, какое-какое,"зеленое"!
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