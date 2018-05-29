УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Мирослав Гай
Мирослав Гай
ЖурналістВсі статті автора

Аркадию шли угрозы из России, но нас не запугать!

4.2тЧитати новину російською

Аркадию шли угрозы из РФ.

Он не раз об этом говорил и писал.

Аркаша ездил по миру и вел публичные конференции и встречи, где рассказывал о преступлениях путинского режима.

Это страшная трагедия. И очередное ужасное преступление против человечности, против Планеты, всего, что несет хоть какую-то гуманистическую мысль, добро.

Новини
Убийство Аркадия Бабченко: одна из версий

Мы должны стиснуть волю в кулак, не дать себя запугать.

Нужно немедленно требовать закрытия сообщения с РФ. Введения виз. Полного запрета всех российских и пророссийских организаций, которые обеспечивают развед данными, логистикой и прикрытием агентов и убийц Кремля.

Необходимо вытеснить весь пророссийский бизнес, который дает деньги на выполнение таких операций, помогает транспортом или консперативными квартирами.

Весь криминал связанный с РФ должен быть департирован без суда и следствия. Нам своего хватает.

Если Украина не предпримет немедленно меры по обеспечению безопасности, то мы и дальше будем терять близких и родных людей. Людей которые имеют ценность как личности для человечества.

Новини
В Киеве застрелили известного журналиста Аркадия Бабченко

И самое важное, мы все должны объединиться и показать, что цели это убийство не достигнет. Нас не запугают.

Наоборот, мы должны показать, что это бесчеловеческий теракт, даст противоположный для Кремля результат.

Санкции, нашу ненависть, наше единство в желании противостоять оккупантам и гэбистам на всех уровнях - на бытовом, политическом, моральном, военном, творческом, дипломатическом, экономическом и всех других возможных.

Я не прощу им этого убийства. Я не смерюсь с ним.

Хотя Аркадий бы сейчас сказал мне - ну, что тут уже сделаешь? Пошли выпьем пива.

Нет. Нет. Нет.

Это он был добрый и светлый человек. Несмотря на четыре войны за спиной, несмотря на угрозы.

Он все нес эту любовь к семье, хвастался этим чертовым ЗОЖ....

Я не прощу им, никогда.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Тема
Вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Мирослава Гая
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
6
Смішно
0
Цікаво
32
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги