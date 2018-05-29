Аркадию шли угрозы из РФ.

Он не раз об этом говорил и писал.

Аркаша ездил по миру и вел публичные конференции и встречи, где рассказывал о преступлениях путинского режима.

Это страшная трагедия. И очередное ужасное преступление против человечности, против Планеты, всего, что несет хоть какую-то гуманистическую мысль, добро.

Мы должны стиснуть волю в кулак, не дать себя запугать.

Нужно немедленно требовать закрытия сообщения с РФ. Введения виз. Полного запрета всех российских и пророссийских организаций, которые обеспечивают развед данными, логистикой и прикрытием агентов и убийц Кремля.

Необходимо вытеснить весь пророссийский бизнес, который дает деньги на выполнение таких операций, помогает транспортом или консперативными квартирами.

Весь криминал связанный с РФ должен быть департирован без суда и следствия. Нам своего хватает.

Если Украина не предпримет немедленно меры по обеспечению безопасности, то мы и дальше будем терять близких и родных людей. Людей которые имеют ценность как личности для человечества.

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И самое важное, мы все должны объединиться и показать, что цели это убийство не достигнет. Нас не запугают.

Наоборот, мы должны показать, что это бесчеловеческий теракт, даст противоположный для Кремля результат.

Санкции, нашу ненависть, наше единство в желании противостоять оккупантам и гэбистам на всех уровнях - на бытовом, политическом, моральном, военном, творческом, дипломатическом, экономическом и всех других возможных.

Я не прощу им этого убийства. Я не смерюсь с ним.

Хотя Аркадий бы сейчас сказал мне - ну, что тут уже сделаешь? Пошли выпьем пива.

Нет. Нет. Нет.

Это он был добрый и светлый человек. Несмотря на четыре войны за спиной, несмотря на угрозы.

Он все нес эту любовь к семье, хвастался этим чертовым ЗОЖ....

Я не прощу им, никогда.