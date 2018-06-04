Арешт Сущенка: адвокат зробив прогноз щодо долі в'язня Кремля

Адвокати українського журналіста Романа Сущенка, якого в Росії засудили до 12 років колонії суворого режиму, подадуть апеляційну скаргу, але результат її розгляду в сфабрикованій політичній справі буде на користь Москви.

Про це йдеться в блозі російського адвоката Миколи Полозова наOBOZREVATEL, де зазначається, що до розгляду апеляції Сущенко навряд чи буде куди-небудь етапований.

Швидше за все, буде так само перебувати в Лефортово. Якщо до апеляції не буде вжито політичних рішень щодо Сущенка, то скоріше за все він буде етапований в один з таборів. Географія їх в Росії надзвичайно різноманітна, від Північного Кавказу до Далекого Сходу. Заздалегідь передбачити, в який саме табір розподілять політв'язня неможливо", - розповів адвокат.

Він зазначив, що згідно із законом адміністрація колонії повинна сповістити рідних засудженого протягом 10 діб з моменту його надходження.

"Чи будуть звільнені українські політв'язні найближчим часом? Я не знаю, що твориться у Путіна в голові, що вони там до чого в Кремлі прикидають, коли вирішують це питання. Дуже сподіваюся, що всі вони будуть звільнені в якнайшвидшому часі", - написав Полозов.

"У будь-якому випадку, для Кремля звільнення українських політв'язнів не основний процес, а "побічний ефект" від укладення зовнішньополітичних угод", - додав він.

Як повідомлявOBOZREVATEL, адвокат Сущенка заявив про можливий обмін журналіста на арештованого головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.