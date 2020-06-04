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4 червня • оновлено в 22:27
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Арешт скандальної соратниці Януковича Богатирьової скасували

  • Постанова про арешт ексміністерки була винесена в 2019 році

  • Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтримала позицію захисту Богатирьової, скасувавши рішення Печерського суду

  • Богатирьова підозрюється в розкраданні коштів на суму 6,5 млн грн при закупівлі ліків, за що їй загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі

5.3т
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ВАКС у четвер, 4 червня, скасував арешт Раїси Богатирьової, одіозної ексглави Міністерства охорони здоров'я України часів президента-втікача Віктора Януковича.

Про таке рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду повідомила його пресслужба. Заявляється, що прокуратура Києва не вручила Богатирьовій повідомлення про підозру.

Слідчий суддя Печерського суду, як повідомили у ВАКС, "не вжив заходів для усунення зазначених очевидних порушень кримінального процесуального закону".

У такий спосіб суд задовольнив апеляційну скаргу захисника підозрюваної на рішення слідчого судді Печерського районного суду Києва від 28.08.2019, яким до неї був застосований запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави. Це судове рішення скасували.

Раїса Богатирьова

Раїса Богатирьова

Comments.UA

Нагадаємо, Богатирьовій інкримінується вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України: заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Її, зокрема, звинувачували у розтраті 63,5 млн грн при закупівлі в 2011-2013 роках імунобіологічних препаратів, ліків, медвиробів і обладнання за істотно завищеними цінами.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Ексміністерка повернулася в Україну в серпні 2019 року і її відразу затримали.

  • 28 серпня суд Києва взяв Богатирьову під варту на 60 днів, визначивши їй заставу в розмірі 6 млн грн.

  • Наступного дня Богатирьова вийшла на свободу після внесення застави народним депутатом Вадимом Новинським.

  • Раїса Богатирьова була міністеркою охорони здоров'я двічі – з кінця січня 1999 до січня 2000 року, а також із лютого 2012 до лютого 2014-го. Звільнена 23 лютого 2014-го постановою Верховної Ради.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
суд
Особа
Раїса Богатирьова
Місце
Україна
Теги
корупція прокуратура Києва Вищий антикорупційний суд
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