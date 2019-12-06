Виводила дітей і поверталася у вогонь: в Одесі на очах у чоловіка дістали з-під завалів тіло викладачки

В Одесі з-під завалів згорілого коледжу дістали тіло викладачки Анни Бортюк. Вона вважалася однією з 15-ти безвісти зниклих. Її чоловік – пожежник – був присутній під час пошуків і бачив, як тіло дружини діставали з-під уламків.

Про те, ким була і як загинула Анна – у матеріалі OBOZREVATEL.

"Горить будівля, де працює твоя дружина"

У 44-річної викладачки коледжу економіки, права та ресторанно-готельного бізнесу Анни Бортюк залишилася сім'я – дорослі син і донька, літні батьки і чоловік.

Анна Бортюк, загибла викладачка коледжу Facebook Анни Бортюк

Її чоловік, Микола, працює в ГУ з надзвичайних ситуацій Одеської області. Він багато років був рятувальником, а останнім часом працює в управлінні. "Але коли пожежники отримали виклик з коледжу, то вони подзвонили Миколі і сказали, що їдуть гасити пожежу туди, де працює його Аня. Звісно, він кинувся туди", – розповідає один зі знайомих сім'ї.

"Якщо що, біжи нагору"

На дзвінки дружина не відповідала. Дочка Олександра постійно набирала маму по телефону, хвилин 15-20 ще виклик ішов, а потім зв'язок обірвався. Хоча Анна ніколи не брала з собою телефон на пари, можливо і цього разу вона залишила його в учительській.

Анна Бортюк із донькою Facebook Анни Бортюк

Студенти розповідали, що Анна Бортюк виводила дітей з охопленої вогнем будівлі, потім знову поверталася туди і знову виводила. "Ймовірно, тому що вона сама мама двох дітей. А ще її чоловік працював рятувальником, вона знала, що потрібно робити. Він весь час їй казав: "Аню, якщо буде пожежа, біжи нагору. Коли конструкції руйнуватимуться, тебе хоч не завалить". Її першою і знайшли, бо вона була нагорі. Її тіло не було обгоріле, а лише вкрите сажею, а носом ішла кров. Вона задихнулася", – каже її знайома.

Чи була можливість врятуватися? Студенти потім розповідали, що бігли нагору на дотик, все було затягнуте чорним отруйним димом. По дорозі вони вже спотикалися об трупи.

Анна з чоловіком, Миколою ОК Миколи Бортюка

"Ми навіть думаємо, чи не був це підпал? Адже пожежа почалася на 3-му поверсі, ще не горіли 4-й і 5-й, але вогонь палав на 6-му. Все якось дивно виглядає", – каже одна із працівниць коледжу.

Мама і звідти турбується про сина

А в ніч, коли горів коледж, її молодшому сину Володі снився сон. У нього проблеми зі здоров'ям, слабке серце. "Уві сні Анна сказала йому, щоб він на похорон не приходив, бо йому не можна нервуватися, він цього не витримає. Спочатку думали, що це добрий знак і Анна жива. Але потім надія зникла. Аня навіть звідти потурбувалася про сина", – розповідає знайома.

Анна Бортюк ОК Миколи Бортюка

Анна Бортюк багато років працювала у цьому коледжі, викладала вищу інформатику. Знайомі кажуть, що викладання було її улюбленою справою. "Вона всю себе віддавала роботі. До неї постійно приходили додому учні, вже ніби й часу немає, але все одно діти йдуть. Бо вона чудово знала свій предмет, була доброю і чуйною, ніколи не скандалила. У інших б уже нерви не витримали від такого графіка, а їй подобалося", – розповідає викладач цього коледжу.

Перші години роботи рятувальників всередині згорілої будівлі

Її друзі впевнені, що Анна не могла вчинити інакше, знала, що може вже й не повернутися, але все одно пішла рятувати дітей. Тіло Анни витягли з-під завалів на очах у чоловіка, він її впізнав. Жінка була першою, кого вдалося дістати звідти. Прощання з нею відбудеться в суботу, об 11.00.

Першу частину про зниклих безвісти в Одеському коледжі читайте тут.

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